Mehmet Güleryüz’ün eserleri mercek altına alındı

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide Türk resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güleryüz’ün eserleri ele alındı. Söyleşiye katılan sanat tarihçileri ve eleştirmenler usta sanatçıyı ve eserlerini değerlendirdi.

Türk resim sanatının yaşayan değerlerinden Mehmet Güleryüz’ün eserlerini “Çizgi Hali” isimli bir sergi ile Bursalı sanatseverlerle buluşturan Nilüfer Belediyesi, sanatçının eserlerini konu alan bir söyleşi de gerçekleştirdi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen söyleşiye sanat tarihçileri ve eleştirmenler Uras Kızıl, Elif Dastarlı, Ahmet Ergenç ve İbrahim Cansızoğlu konuk oldu. Mehmet Güleryüz’ün eserlerini sanat tarihi açısından değerlendiren Elif Dastarlı, “Bu serginin Bursa’da açılması çok önemli. Bu tür eserlerin kültür sanata önem veren şehirlerde halkla buluşması sanata bakış açısından mühim. Modern sanatta tavır olmalıdır. Mehmet Güleryüz eserlerinde bu tavrı sıkça görürüz. Modern sanat ülkemizde bir başarı hikâyesi ortaya çıkarmıştır. Onun insanı sanatıyla eğiten bir yönü vardır. Kendisine dönüp bakabilen kişiler modern sanat yapabilir ve Güleryüz de bu kişilerden biridir” dedi.

Metin yazarı ve eleştirmen Uras Kızıl da söyleşide Güleryüz’ün eserlerini ele aldı. Uras Kızıl, Mehmet Güleryüz’ün eserlerinde farklı bir sanat tarzı olduğunu vurgulayarak, “Sanatçı nesnenin düşünceyle kurduğu nihaî uyumda kendisini ortaya koyan kişidir. Bu bağlamda sanatta biçim Güleryüz’ün sanat hayatında erken dönemlerde görülmektedir. Biçim meselesi söz konusu olduğunda Güleryüz’ün çalışmalarında farklı olarak ortaya çıkar. Sanat uzun süre dış dünyaya açılan bir pencere olmuştur. Mehmet Güleryüz ve kuşağındaki sanatçıların dış dünyanın gerçekliğinden kopmaya çalıştıklarını görüyoruz. Güleryüz akademik söylemler dışında yeni düşünceler üretmiştir. Sanatın düşünce olma kısmı ilgilenilecek konuların başında gelmektedir” diye konuştu.

Mehmet Güleryüz’ün eserlerindeki figürleri değerlendiren eleştirmen Ahmet Ergenç de, sanatçının eserlerinde yoğunluk ve şiddetin çok fazla görüldüğünü ifade etti. Modern sanatın başlangıcı olan kavramsal sanatta figürlerin önemli yer tuttuğunu ifade eden Ahmet Ergenç, Mehmet Güleryüz’ün eserlerinde sıkça mesaj verdiğini belirtti.

Sanat yazarı ve araştırmacı İbrahim Cansızoğlu, da sanatçının akademik profilini ele aldı. Güleryüz’ün eserlerinde bulunan hayvan ve insan figürlerinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Cansızoğlu, resimlerini sahne gibi kurguladığına dikkat çekti.

Söyleşiye katılan sanatçının oğlu Kerimcan Güleryüz de, babası adına düzenlenen toplantıdan dolayı Nilüfer Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.