Mehmet Ercan, şiirleriyle Başakşehirlileri mest etti

Başakşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinde radyo programcısı ve yazar Mehmet Ercan, ilçe sakinleriyle buluştu. Ercan, şiir ve türkülerle Başakşehirlilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.

Başakşehir Kent Meydan’ında gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Başakşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler çerçevesinde kitap fuarı gezilirken, iftar ve teravih namazı arasında düzenlenen etkinliklerde ilçenin küçük sakinleri doyasıya eğlendi.

Başakşehir’de şiir ve türkü akşamı

Teravih namazı sonrasında ise radyo programcısı ve yazar Mehmet Ercan, şiir dinletisiyle katılımcıları adeta mest etti. Ercan, sevilen şiirlerinin yanı sıra türkülerle Başakşehirlilere unutulmaz bir Ramazan akşam yaşattı. Öte yandan, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu’nda öğrencilere lokma ve çay ikramı yapıldı. Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı standında ise Radyo, Yeni Medya, Gazetecilik ve Yeni Medya, Dublaj ve Sinema Okulları hakkında bilgi verildi. Gazeteci Erem Şentürk, ziyaretçilere gazetecilik atölyesi düzenledi.