Mehmet Aycı’dan “Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi” için imza günü

Yazar Mehmet Aycı, Ankara’da “Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi” kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Yazar Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin bütün yönlerini ve bileşenlerini ayrı bölümler halinde ele aldığı "Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi" isimli kitabının imza gününde Ankara’da okurlarıyla buluştu.

Raflardaki yerini alan “Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi” kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya gelen Aycı, kitabının yazım sürecini ve içeriğini anlattı. Portre edebiyatının Türkiye’de yeni bir edebiyat olduğunu ifade eden Aycı, “Türkiye’de bunun en zayıf olduğu alan, siyasi portre edebiyatı. Siyasilerimizin portreleri maalesef yazılmış değil. Bugün bakıyorsunuz, en fazla kitap Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında var ama bunlar içerisinde Atatürk’ü her yönüyle anlatan bir portre kitabı maalesef bulunmuyor. Bu eksiklik sadece Atatürk için değil, ondan sonraki Cumhurbaşkanlarımız için, siyasilerimiz için de söz konusu. Bizim yazmış olduğumuz ‘Benzemez kimse sana Bir Erdoğan Portresi’ kitabı; bu alanda tek olma iddiasını taşıyor, siyasi portre edebiyatımız alanında örnek, model olma iddiasını taşıyor” dedi.

“Yaklaşık üç yıl sürdü”

Kitabın yazım sürecine ilişkin de konuşan Aycı, yayıncı Ömer Erdoğan’ın kendisine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan portresi yazmamız lazım, ben Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştum, o da yazdırılması konusunda talimat verdi, yazar mısın?” dediğini aktardı. Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu riskli bir şeydi elbette. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yazılan her şeyi okudum.

Kamuoyu önünde bir insan, siyasi geçmişi kayıtlı bir lider. Videoları izledim, binlerce video izledim, çocukluk fotoğraflarına baktım ve çalışmaya karar verdim. Yaklaşık üç yıl sürdü bu çalışma.”

Kitabın bir biyografi kitabı olmadığını da söyleyen Aycı, “Bakışlarından alın çizgilerine, el kullanımından yüz ifadesine, hem sureti hem de kişiliği var burada. Hem lider kişiliği, hem insan olarak kişiliği var. Liderliğinin bileşenleri; Karadenizli oluşu ama İstanbul’da doğması, çocukluğu, denizci bir aileden geliyor oluşu. Bütün bunlar, liderliğinin bileşenleri arasında çocukluktan itibaren bulunuyor. Bu yönüyle iddialı bir portre kitabı oldu” ifadelerini kullandı.

Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye’de değil, dünyada da liderliğin çıtasını yükselttiğini söyledi. Aycı, kitabında 41 farklı bölümde Erdoğan’ı anlattığını da kaydetti.