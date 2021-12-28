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Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’nda anlamlı ödüller

Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla 2021’in “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesine ilişkin anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Şiir, hikaye, kısa film, belgesel, resim ve fotoğraf kategorilerinde düzenlenen “Mehmet Âkif ve İstiklal” konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Kültür Sanat 28.12.2021, 12:19
Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’nda anlamlı ödüller

Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla 2021’in “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesine ilişkin anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Şiir, hikaye, kısa film, belgesel, resim ve fotoğraf kategorilerinde düzenlenen “Mehmet Âkif ve İstiklal” konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile öğrenciler katıldı. Program kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Topluluğu, Ersoy’un bestelenmiş eserlerinden oluşan bir konser verdi. Yarışma kapsamında, akademisyen ve sanatçılardan oluşan jürinin belirlediği ödüller törenle sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda, İbrahim Şaşma “Göğe Bakmaya Çağır” isimli eseriyle şiir kategorisinde, Aleyna Doğan “Kuzgun” isimli eseriyle hikaye kategorisinde, Ekrem Levent “Âkifler” isimli eseriyle kısa film kategorisinde, Cennet Hayit Yetiş “Mehmet Akif Ersoy” isimli eseriyle resim kategorisinde, İlker Akülker “Çanakkale Şehitleri” isimli eseriyle belgesel kategorisinde ve Ertuğrul Baştan da fotoğraf kategorisinde birinciliği elde etti. Ödüllerin sahiplerine verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

“Mehmet Akif bir karakter abidesi”

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı’nın milli mücadele süresince Türk milletinin yaşadığı zorlukları anlatan ve yaşanılarak yazılmış bir marş olduğunu belirterek, “Mehmet Akif Ersoy, hepimizin ruhunu yansıtan çok güzel bir İstiklal Marşı kaleme almış büyük bir şair, bir karakter abidesi, önemli bir isim. Milli mücadeleye katkı vermiş bir insan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2021 yılı özellikle Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşımızı anma, anlama ve yine o ruhu anlatma açısından çok güzel bir kapı oldu, güzel bir pencere açtı” dedi. Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini ve hakkında yazılanları okudukça üzerinde derin bir etki bıraktığını ifade eden Oğuz, ilk çocuğuna bir vefa göstergesi olarak Mehmet Akif adını verdiğini anlattı. Mehmet Akif Ersoy’u hakkıyla anmak için düzenledikleri bu etkinliğin paydaşı olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Oğuz, “Bu programın hazırlanmasında emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla rahmetle yâd ediyoruz. Eserleriyle onun adının ve istiklal ruhunun yaşatılmasına vesile olan genç şairlerimize, genç hikayecilerimize, genç ressamlarımıza, senaristlerimize, yönetmenlerimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rektör Tekin de, bu anlamlı etkinliğe katkıları nedeniyle Kahramankazan Belediyesi’ne teşekkür ederek, yarışmalarda dereceye girenleri tebrik etti.

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