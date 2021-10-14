Medicana, sağlık ve sanatı bir araya getirdi

Medicana Bursa Hastanesi, sağlıkçıyla sanatçıyı bir araya getirdi.

Medicana Bursa Hastanesi, Röresans sanatı hakkkında sağlık çalışanlarına yönelik konferans düzenledi. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, “Medicana başlığı altındaki tüm oluşumlarının temel işlerinden bir tanesi sanatla ve sporla uğraşmaktır. Bunları bütünleştiremediğimiz zaman biz, bir kurum olarak sorumluluklarımızı yerine getirmemiş oluruz. Eğer siz spora dokunmuyorsanız, sanata dokunmuyorsanız, bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almıyorsanız, bu ülkeye bir katma değir üretmiş olmazsınız. Bu katma değerleri sürdürme inancında olan kararlılığında olan Medicana bugün İtalya’da Rönesans’ın tarihini ve sanatını ele aldı” dedi.

Rönesans sanatı üzerine sunum yapan sanatçı Zeynep Dikmen, “Rönesans sanatı İtalya’da başlayan ve sonrasında bütün Avrupa’ya yayılan, hatta diğer kıtalarda etkisini gösteren bir sanattır. Bir sağlık kurumu ile böyle bir etkinlik gerçekleştiriyor olmamız kimsenin bekleyeceği bir şey değil belki de. Ama aslında sanatla bilim arasında çok bağlantı vardır. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir Rönesans sanatıdır. Çünkü bu dönemde sanatçıların doğru temsil için anatomi çalışmaları yaptığını görmekteyiz. Sanatla bilim arasındaki bu bağlantı bence çok heyecan vericidir. Modern dünyanın temelleri aslında Rönesans atılıyor. Buna modern tıp da dahil oluyor. Modern tıp ile sanat arasında bir bağlantı var yani. Sanatçıların çalışmaları anatomi kitaplarının destekliyor. Bu bağlamda tıp ve sanat arasında bir destek mekanizması olduğunu görüyoruz. Tıp sanatı etkiliyor, sanat da tıbbı geliştiriyor” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Dr. Remzi Karşı, Zeynep Dikmen’e verdiği bilgilerden dolayı plaket ve çiçek takdim etti.