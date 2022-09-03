MediaMarkt’tan iki yeni reklam filmi

MediaMarkt iki yeni reklam filmi yayınladı. Marka, ilk filminde elektronikteki uzman personel desteği ve onarım hizmetini vurgularken ikinci filminde ise “29 Dakikada Mağazadan Teslim Al” hizmetine değindi. Her iki filmde de ünlü oyuncu Pelin Akil Altan ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan rol aldı.

MediaMarkt, dijital ve sosyal medya kanallarına özel iki yeni reklam filmi yayınladı. Sektördeki 50 yılı aşkın uluslararası deneyimiyle sürekli uzmanlığın altını çizen marka, ilk filminde de hem “personel uzmanlığına” hem de MediaMarkt’tan alınsın veya alınmasın mağazalarındaki onarım hizmetine vurgu yaptı. Marka, yayınladığı ikinci filmde ise çok kanallı yapısı sayesinde tüketicilere sunduğu alternatif teslimat yöntemine değindi. Markanın her iki reklam filmlerinde de ünlü oyuncu Pelin Akil Altan ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan rol aldı.

Filmde onarım hizmeti ve uzman personel kadrosu vurgulanıyor

İlk film, telefonundan selfie çekmeye hazırlanan Pelin Akil Altan ve Anıl Altan’la açılıyor. Tam fotoğrafı çekecekken telefonunu elinden düşüren Anıl Altan, ekranının kırılıp kırılmadığını merak ederken Pelin Akil Altan sakince telefonu eline alıp ekran çatlağını fark eder. Ardından mağazaya giden ünlü çift, markanın onarım hizmetinden yararlanır. Sonraki sahnede ise Anıl Altan, yenilenmiş telefonunu eline alırken Pelin Akil Altan da kendisini, mağazanın Artı Hizmetler Bölümünde bulunan uzman personelden robot süpürgeler hakkında bilgi alması için yönlendirir.

“29 dakikada mağazadan teslim al” hizmeti

Markadan yapılan açıklamaya göre, bugün tüketicilerin mediamarkt.com.tr’den aldıkları ürünleri ülke genelindeki mağazalarından teslim alınmasını sağlayan marka, aynı zamanda tüketicilere 29 dakikada teslim al hizmeti sunuyor. Yayınlanan ikinci filmde de markanın bu çok kanallı hizmetine değiniliyor. Filmde ünlü çift tatil için otele gelmişken Pelin Akil Altan saç şekillendiricisini unuttuğunu fark eder. O sırada telefonunu eline alan Anıl Altan, markanın web sitesinden seçtiği saç şekillendiriciyi, markanın “Mağazadan 29 dakikada Teslim Al” hizmeti ile satın alır. Hızlıca mağazaya giden çift, 29 dakikada satın aldıkları ürünü teslim alırlar.