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Medeniyetler beşiği Hatay Dubai’de tanıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dubai’de Hatay’ı tanıttı. Yaklaşık 900 bin sığınmacı ile birlikte yaşayan bir şehir olarak insanların gelecek adına umutlanması için önemli projeler hazırladıklarını söyleyen Savaş, 1 Nisan’da gerçekleştirecekleri EXPO 2021 organizasyonuna herkesi davet etti.

Kültür Sanat 10.03.2022, 12:06
Medeniyetler beşiği Hatay Dubai’de tanıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dubai’de Hatay’ı tanıttı. Yaklaşık 900 bin sığınmacı ile birlikte yaşayan bir şehir olarak insanların gelecek adına umutlanması için önemli projeler hazırladıklarını söyleyen Savaş, 1 Nisan’da gerçekleştirecekleri EXPO 2021 organizasyonuna herkesi davet etti.

Başkan Savaş, dünyanın en büyük ticaret ve kültür buluşması olan Dubai EXPO 2020 organizasyonuna katıldı. AIPH ve Green City konferanslarında konuşan Savaş, 1 Nisan’da Medeniyetler Bahçesi temasıyla tüm dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 Hatay hakkında katılımcılara bilgi verdi. Hatay’ın ilklerin ve enlerin şehri olduğunu söyleyen Başkan Savaş, “Hatay’da sırasıyla Museviler, Hristiyanlar ve sonra da Müslümanlar yaşamaya başlamış. Bereketli hilalin tam ortasında buğdayın ilk ehlileştirildiği ve ilk zeytinin üretildiği üç şehirden bir tanesiyiz. İpek Yolu’nun Akdeniz’e açılan kapısıyız. İlk at yarışlarının ve gayriresmi olimpiyatların yüzyıllarca yapıldığı yerdir Hatay” dedi.

"600’ün üzerinde yemeğimiz var"

Hatay’ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu özelliğin yemek kültürüne de yansıdığını ifade eden Savaş, şöyle devam etti:

“Hatay bir gastronomi şehridir. Bugüne kadar 13 medeniyet ve 27 kültür Hatay’da yaşamıştır. Akdeniz, Kuzey Afrika ve Anadolu arasında yüzyıllarca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bu ticaret sayesinde birçok renk, din, mezhep ve etnik kökenli insan yemek kültürünü beraberinde getirmiştir. Şu anda 600’ün üzerinde yemeğimiz mevcuttur. Bu 600 yemekle birlikte UNESCO bizi 2017 yılında Gastronomi Şehirler Ağı’na aldı."

"Hatay’da 51 tane endemik bitki var"

Savaş, Hatay’ın bitki florasından yer altı zenginliklerine kadar çok bereketli bir coğrafyada yer aldığını belirtti. Hatay’ın zengin bitki örtüsü hakkında da bilgi veren Savaş, “Avrupa’da toplam 12 bin çeşit bitki varken, Türkiye’de Avrupa kadar bitki vardır. Türkiye’deki 12 bin bitkinin 4 bin tanesi endemiktir. Bunların 300 tanesi Hatay’da bulunmaktadır. Sadece Hatay’da 51 tane de endemik bitki vardır” dedi.

EXPO 2021 Hatay’ın logosu hakkında bilgi veren Başkan Savaş, “Logomuz 13 yapraklı barış çiçeğinden esinlenilerek tasarlandı. Bu logoyu seçmemizdeki amacımız 11 yıldır Hatay’ın hemen bitişiğinde olan savaşın ve kardeş kanının bitmesidir. Bunun için de Hatay’da EXPO yaparak herkesi barışa çağırmak istedik” diye konuştu.

32 yıllık doktor olduğunu, 13 yıldır da belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Başkan Savaş, "Ekolojik dengenin ve çevrenin insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bundan tam 7 yıl önce mesai arkadaşlarımızla bir toplantı yaparak Hatay için neler yapabiliriz diye düşündük. Sonuç itibarıyla insan odaklı, doğaya, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, insanların eşit, adil ve kaliteli hizmet aldığı, yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek ve aynı zamanda sürdürülebilir bir çevreyi nasıl oluşturabiliriz diye düşündük. Ve birçok projeyi hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

9 bin 700’ün üzerinde çiftçi ile sözleşmeli tarım

Kırsal kalkınma projesi hakkında da bilgi aktaran Savaş, şunları kaydetti:

“Tarımla uğraşan ihtiyaç sahibi çiftçiye destek olmak, tarımda insanları geleceğe taşımak, iyi tarım yapmak ve şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. İnsanların bu konuda farkındalığını arttırmak için de EXPO’ya müracaat ettik. Üreticilerimize tohum, fide ve organik gübre konusunda destek veriyoruz. Şu anda 70’in üzerinde kooperatif ve 9 bin 700’ün üzerinde de çiftçi ile sözleşmeli tarım yapıyoruz. Üretilenleri teknoloji ile birleştirip şu anda 100 civarında ürünü Avrupa, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’ya satıyoruz.”

Başkan Savaş konuşmasının sonunda, “Savaşın gölgesinde bir şehir olarak sadece oturup ağlayarak kaderimizle baş başa kalmadık. Yaklaşık 900 bin sığınmacı ile birlikte yaşayan bir şehir olarak insanlarımızın gelecek adına umutlanması için önemli projeler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu projede bizimle paydaş olan EXPO Yönetim Kurulu’na ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Herkesi 1 Nisan’da gerçekleştireceğimiz EXPO 2021 organizasyonuna davet ediyorum" dedi.

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