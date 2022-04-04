Meclis üyesi Murat Erbaş’ın ismi parkta yaşayacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ilçenin sevilen simalarından meclis üyesi Murat Erbaş’ın ismi parka verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İYİ Parti’den Yenişehir Belediye Meclis Üyesi olan 42 yaşındaki Murat Erbaş’ın ismi belediye meclisinde alınan oy birliği kararı ile evinin yakınlarındaki parka verildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Amansız bir şekilde aramızdan ayrılan Belediye Meclis Üyemiz Merhum Murat Erbaş kardeşimizin ismini meclis kararı ile ilçemiz Yenigün Mahallesi’ndeki parka verdik. Murat Erbaş kardeşim seni hiç unutmayacağız. Adını ilçemizde her zaman anacağız. Ruhu şad mekanı cennet olsun” dedi.

Hayatını kaybeden Murat Erbaş’ın kardeşi Burak Erbaş, “ Belediye Başkanımız Davut Aydın ve bütün meclis üyelerimize rahmetli ağabeyimin ismini bu parka verdikleri için ailem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Parkın açılışına Murat Erbaş’ın ailesi Belediye Başkanı Davut Aydın, meclis üyeleri ve sevenleri katıldı.