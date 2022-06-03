Mayıs ayında en çok Derya Uluğ dinlendi
Dijital müzik platformu Muud’un Mayıs ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli sanatçılar sıralamasında Derya Uluğ zirvenin sahibiyken, yerli albümler listesinde Çakal’ın Paradoks albümü ilk sırada yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Harry Styles Mayıs ayının birincisi oldu.
Dijital müzik platformu Muud’un Mayıs ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli sanatçılar sıralamasında Derya Uluğ zirvenin sahibiyken, yerli albümler listesinde Çakal’ın Paradoks albümü ilk sırada yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Harry Styles Mayıs ayının birincisi oldu.
Türk Telekom’un müzik platformu Muud’un Mayıs ayının en çok dinlenen isimleri ve albümler listeleri açıklandı. Platformda yerli albümler kategorisinde zirvede Hiphop müziğin önemli isimlerinden Çakal’ın Paradoks albümü yer aldı.
Derya Uluğ zirveye yerleşti
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Derya Uluğ, Mayıs ayında en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Semicenk ve Funda Arar’ın birlikte seslendirdiği ‘Al Sevgilim’ parçası ise yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti.
Yabancı şarkılar kategorisinde Harry Styles - As It Was şarkısı zirveye ulaştı. Ayrıca Mayıs ayında Harry Styles, yabancı sanatçılar sıralamasında da en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. Yine Harry Styles’ın Harry’s House albümü yabancı albümler kategorisinde Mayıs ayının birincisi oldu.
Muud’da en çok dinlenen yerli single’lar
Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim
Derya Uluğ - Hadi Çal
Çakal - İmdat
Canbay & Wolker - Leylim Yar
Sakiler - Canıma Minnet
UZI - Arasan Da
Semicenk - Düşer Aklıma
Bengü - Heyecan
Gökhan Türkmen - Mahşer
Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem - Salıncak
Muud’da en çok dinlenen yerli albümler
Çakal - Paradoks
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
UZI - Kan
Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Sıla - şarkıcı
Hakan Altun - Çok Ağlarız
Nilüfer - Kendine Bi’ Şans Ver
Bergen - Acıların Kadını
Müslüm Gürses - Küskünüm
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Derya Uluğ
UZI
Semicenk
Canbay & Wolker
Çakal
İkilem
Bengü
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Merve Özbey
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
Harry Styles - Harry’s House
Sofi Tukker - WET TENNIS
Sigrid - How To Let Go
Lady Gaga & OneRepublic & Hans Zimmer - Top Gun: Maverick [Music From The Motion Picture]
Maneskin - Chosen
The Weeknd - The Highlights
Lil Nas X - MONTERO
Olivia Rodrigo - SOUR
Doja Cat - Planet Her
Camila Cabello - Familia
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
Harry Styles - As It Was
Maneskin - Beggin’
Lady Gaga - Hold My Hand
Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT
Billie Eilish - No Time To Die
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
Camila Cabello - Bam Bam (feat. Ed Sheeran)
Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
Harry Styles
Maneskin
The Weeknd
Billie Eilish
INNA
Rihanna
LP
Imagine Dragons
Camila Cabello
Metallica