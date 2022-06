Mayıs ayında en çok Derya Uluğ dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Mayıs ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli sanatçılar sıralamasında Derya Uluğ zirvenin sahibiyken, yerli albümler listesinde Çakal’ın Paradoks albümü ilk sırada yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Harry Styles Mayıs ayının birincisi oldu.

Türk Telekom’un müzik platformu Muud’un Mayıs ayının en çok dinlenen isimleri ve albümler listeleri açıklandı. Platformda yerli albümler kategorisinde zirvede Hiphop müziğin önemli isimlerinden Çakal’ın Paradoks albümü yer aldı.

Derya Uluğ zirveye yerleşti

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Derya Uluğ, Mayıs ayında en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Semicenk ve Funda Arar’ın birlikte seslendirdiği ‘Al Sevgilim’ parçası ise yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti.

Yabancı şarkılar kategorisinde Harry Styles - As It Was şarkısı zirveye ulaştı. Ayrıca Mayıs ayında Harry Styles, yabancı sanatçılar sıralamasında da en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. Yine Harry Styles’ın Harry’s House albümü yabancı albümler kategorisinde Mayıs ayının birincisi oldu.

Muud’da en çok dinlenen yerli single’lar

Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim

Derya Uluğ - Hadi Çal

Çakal - İmdat

Canbay & Wolker - Leylim Yar

Sakiler - Canıma Minnet

UZI - Arasan Da

Semicenk - Düşer Aklıma

Bengü - Heyecan

Gökhan Türkmen - Mahşer

Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem - Salıncak

Muud’da en çok dinlenen yerli albümler

Çakal - Paradoks

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

UZI - Kan

Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Sıla - şarkıcı

Hakan Altun - Çok Ağlarız

Nilüfer - Kendine Bi’ Şans Ver

Bergen - Acıların Kadını

Müslüm Gürses - Küskünüm

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Derya Uluğ

UZI

Semicenk

Canbay & Wolker

Çakal

İkilem

Bengü

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Merve Özbey

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

Harry Styles - Harry’s House

Sofi Tukker - WET TENNIS

Sigrid - How To Let Go

Lady Gaga & OneRepublic & Hans Zimmer - Top Gun: Maverick [Music From The Motion Picture]

Maneskin - Chosen

The Weeknd - The Highlights

Lil Nas X - MONTERO

Olivia Rodrigo - SOUR

Doja Cat - Planet Her

Camila Cabello - Familia

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar

Harry Styles - As It Was

Maneskin - Beggin’

Lady Gaga - Hold My Hand

Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT

Billie Eilish - No Time To Die

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Camila Cabello - Bam Bam (feat. Ed Sheeran)

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

Harry Styles

Maneskin

The Weeknd

Billie Eilish

INNA

Rihanna

LP

Imagine Dragons

Camila Cabello

Metallica