Mavi Kuş Sultangazi’de sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün sahibi Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş eserinden uyarlanan oyun, Sultangazili tiyatro severlerle buluştu. Sultangazi Belediyesi’nin Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında sahneye taşıdığı oyuna ilgi yoğundu.

İlçe sakinlerini kültür ve sanatla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, son olarak unutulmaz bir eseri sahneye taşıdı. Türk hikâyeciliğinin en önemli isimlerinden Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş eserinden uyarlanan tiyatro oyunu, Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından sahnelendi. Oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Dev kadro, ilgi çekici konsept

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nden 30 kişilik dev bir kadronun sahnelediği oyun, farklı konseptiyle de dikkat çekiciydi. Sahnenin ortasında kurulan mavi otobüs maketi, hikâyedeki Mavi Kuş’u temsil etti. Farklı insan tiplerinin canlandırıldığı oyunda, Mavi Kuş etrafında şekillenen bol sürprizli bir yol hikâyesi işlendi.

Sürpriz sonlu bir Anadolu hikâyesi

Anadolu’nun ücra bir köşesindeki bir köyden hareket eden otobüsteki yolcuların yaşadıklarını anlatan oyun bol bol güldürse de yer yer hüzünlendirdi. Köy ağası, yeni tayin olmuş öğretmen ve eşi, kemancı, saf muavin, mahkûm, asker gibi farklı tiplemelerle oyun, adeta bir Anadolu panoraması sundu. Oyunun sonundaysa izleyicileri hiç ummadıkları bir final bekliyordu.

Vatandaşlar tam not verdi

Seyirciler, oyunun sona ermesiyle başarılı ekibi dakikalarca ayakta alkışladı. Oyunu sahneleyen ekibin yanı sıra Sultangazi Belediyesi’ne de teşekkür eden vatandaşlar, böyle etkileyici bir eserle buluştukları için mutlu olduklarını söylediler. Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında vatandaşları büyük eserlerle buluşturmaya devam edecek.

’Sultangazi’yi kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşturmaya devam edeceğiz’

Mavi Kuş gibi bir eseri ilçe sakinleriyle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Mustafa Kutlu, ülkemizin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biri. Onun unutulmaz eseri Mavi Kuş’tan uyarlanan tiyatro oyunu Sultangazililerle buluştu. Oyunun sahnelenmesinde emeği geçen değerli ekibe teşekkür ediyorum. Biz, Sultangazi’yi Sultanşehir yapma kararlılığımızı sürekli vurguluyoruz. Bunun en önemli kısımlarından biri, kültür ve sanattır. Bu doğrultuda, komşularımızı kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.