Matrix 22 yıl sonra yeniden sinema salonlarında!

Bilim kurgu sinema dünyasının en önemli film serilerinden birisi olan The Matrix'in dördüncü filmi bildiğiniz gibi bu yılın sonunda vizyona girecek.

Heyecanla bu filmi bekleyenler için de geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber paylaşıldı.

İlk Matrix Filmi 10 Aralık'ta Sinemalarda

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre The Matrix serisinin en önemli ve en güzel filmi The Matrix, yani ilk film 10 Aralık'ta yeniden vizyona girecek.

Daha güzeli ise film, IMAX formatında vizyona girecek. Yakın bir tarihte IMAX barındıran sinemalarda biletler ön satışa çıkacak. Cinemaximum üzerinden takip edebilirsiniz.

Ayrıca The Matrix 4'ün biletleri de ön satışa çıkmış durumda. Onu da şu anda dijital ortamlardan satın alabilirsiniz.

The Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini ise Lana Wachowski üstleniyor.

Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler bulunuyor.