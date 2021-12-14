Masumlar Apartmanı 51.Bölüm: Gülben yuvadan uçuyor!

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı, 14 Aralık Salı akşamı 51. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Gülben ve Esat için nikah töreni düzenleniyor. Neriman'ın, ''Bu şimdi hep beraber yemek mi olacak?'' sorusuna Safiye kızgınlıkla cevap verdi.

Öte yandan kardeşinin evden gitmesine dayanamayan Safiye'nin ''Ben oyun arkadaşımı kaybediyorum. Hayatımın her anının tadını kaybediyorum ben. Siz ne diyorsunuz?''diyerek ağlaması yürekleri burktu.

Gülben'in düğününde Safiye'yi dansa kaldıran Naci'nin, ''Mezuniyet törenine gelememiştin. Orada dans edememiştik. O günden beri ben bu anı bekliyorum biliyor musun?'' dediği anlar, yeni bölüme dair heyecanı ketbekat artırdı. Safiye'nin yüzüğü parmağına takması da dikkatlerden kaçmadı.

Tüm kardeşlerin birbirine sarıldığı an yüreklere su serperken Hasibe'nin de şefkatle çocuklarına sarılması gözleri doldurdu. İşte Masumlar Apartmanı 51. bölüm 2. fragmanı...