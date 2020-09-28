“Masterchef” Somer’den Gemlikli girişimci kadınlara destek

Gemlik Belediyesi, organik şartlarda herhangi bir kimyasal kullanmadan ata tohumlarından ürettiği domatesleri, çekirdeklerinden ayırdıktan sonra ilçede faaliyet gösteren kadın girişimci derneklerine dağıtmıştı. Domatesleri salça haline getiren dernek üyeleri ise, hazırlıkları kışlık ürünleri sağlık tedbirleri kapsamında kavanozlara doldurup, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için çalışmalara başlamıştı.

Gemlik Belediyesi ve kadın girişimci dernekleri arasındaki bu anlamlı dayanışma örneğine önemli bir destek ise “Masterchef”ten geldi. Programın jüri üyelerinden sevilen sunucu Somer Sivrioğlu, sosyal paylaşım sayfası Instagram’da, girişimcilerin paylaşımına yer verdi. Dernek üyelerinin ürettikleri tüm salçayı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağının not düşüldüğü paylaşım, Somer Sivrioğlu’nun Gemlikli takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.