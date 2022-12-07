Mastaura Antik Kenti’ni yılda 100 bin kişi ziyaret edecek

Roma’daki Kolezyum’un bir benzeri olan amfi tiyatro ve güreş arenasını ortaya çıkarma çalışmaları Mastaura Antik Kenti’nde sürüyor. Çalışmaların devam ettiği antik kentte Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ile incelemelerde bulundu. Bölgede gerçekleştirilen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Özcan, ileriki dönemde Mastaura Antik Kenti ve çevresini yılda 100 bin kişinin ziyaret edeceğini ifade etti.

Anadolu’daki en iyi korunmuş amfi tiyatronun yer aldığı Mastaura Antik Kenti’nin tanıtımı için çalışmalar aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ile birlikte antik kenti ziyaret etti. Tuncer ile Mastaura Antik Kenti’ni gezen Başkan Özcan bugüne kadar Nazilli ile ilgili birçok kültürel eseri ortaya koyduklarını belirterek, “Nazilli’mizde çok güzel şeyler oluyor. Mastaura ile ilgili bir kitap bastık, 2.’si çok yakın zamanda çıkacak. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Her gün yüzlerce kişi Mastaura’yı ziyarete geliyor. Arpaz Beyler Konağımızın restorasyonu söz konusu. Nazilli, yılda 100 bin kişiyi misafir etmek için hazır. Yatırımlarla Nazilli’miz yeniden gelişen, kalkınan ve büyüyen bir şehre dönüşecek” dedi.

"Sembol yapılardan biri olacak"

Mastaura Antik Kenti’nin tüm dünyada arkeolojik anlamda ses getirdiğini söyleyen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, “Bütünüyle sağlamlığını koruyan bu yapının, tüm dünyada arkeolojik anlamda ses getirdiğine şahit olduk. 2 yıl gibi kısa bir sürede beklediğimizin de ötesinde bir performansla, Başkanımızın ve Belediyemizin destekleriyle muazzam bir yol kat ettik. Bugün itibariyle yapıyı neredeyse yüzde 50 oranında görebilmeyi başardık. Bir taraftan restorasyon bir taraftan ise kazı çalışmaları devam ediyor. Hiç şüphe yok ki tanıtım süreci ile birlikte Nazilli’nin sembol yapılarından biri olacak. Bu anlamda Türkiye’mize hayırlı olsun. Hem Aydın önemli bir turizm destinasyonu kazanıyor hem de ülkemiz uluslararası camiada popülerliği çok yüksek, önemli bir turizm destinasyonu kazanıyor. Bu sonuca imza attığımız için hepimiz çok mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Başkan Özcan, el işçiliği ile hazırlanan ‘Mastaura Amfi Tiyatrosu’ minyatürü ile Nazilli Kazası Avarız Defteri’ni Tuncer’e hediye etti.

Kentin restorasyon faaliyetleri çerçevesinde ilk çalışma ise Başkan Özcan ve Tuncer tarafından başlatıldı.