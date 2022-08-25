Mastaura Antik Kenti’nde kazılar başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Mastaura Antik Kenti’nde Kültür Bakanlığı ve Nazilli Belediyesi tarafından yürütülen kazılarda Anadolu’daki en iyi korunmuş olan amfi tiyatro ortaya çıkmaya başladı.

Roma Dönemi’nin önemli kentlerinden olan Mastaura Antik Kenti, her geçen gün bilim dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Kültür Bakanlığı ve Nazilli Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından bu yıl yürütülen kazılarda Anadolu’daki en iyi korunmuş olan amfi tiyatro ortaya çıkmaya başladı. 2020 ve 2021 yıllarında yapılan araştırmaların ardından geçtiğimiz Temmuz ayı başında başlatılan kazı çalışmaları Aydın Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz’ın bilimsel sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Bu yıl yapılan kazılar için imzalanan protokolün ardından Nazilli Belediyesi de kazılara ekipman ve 23 personel desteği verdi.

“Çalışmaların genel performansından çok memnunuz”

Kazı alanında incelemelerde bulunan Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ise çalışmalar hakkında bilgi alırken, projenin gelecek vaat ettiğini vurguladı. Çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden Tuncer; “Böyle özel bir yapıyı, Aydın Turizm Tarihi’nin de en önemli ve gelecek vaat eden majör projelerinden biri olarak değerlendiriyoruz. Tabi yapıyı kazdıkça orijinal yapı taşları ortaya çıkıyor ve bir miktar kazıp, tamir edip kazıya devam edip yeniden tamir sistemiyle bir zincir oluşturduğumuz modelle yapının tamamını süratle ortaya çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda Adnan Menderes Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz hocamızın da yürüttüğü çalışmaların genel performansından çok memnunuz” dedi.

“Tarihi kalıntı gün yüzüne çıkmaya başladı”

Roma’da bulunan kolezyumun bir benzeri olduğunu ifade eden Mastaura Antik Kenti Kazı Başkanı ADÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, “Bu yıl Mastaura Antik Kenti’ndeki kazılar Temmuz ayının başında başladı. 2020 ve 2021 yıllarında araştırmalar ve temizlik çalışmaları yapılmıştı. 2022 yılında ise ilk kez kazı başladı. Önceki yıllarda Anadolu’daki en iyi korunuş amfi tiyatro yani gladyatör dövüş arenası keşfedilmişti. Roma’daki kolezyumun bir benzeri olan tarihi kalıntı gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Kazı çalışmaları Aydın Müze Müdürlüğü başkanlığında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Bu yıl yapılan kazılar için Kültür Bakanlığı ve Nazilli Belediyesi ortak protokol imzaladı. Nazilli Belediyesi, 23 personeli işe alarak kazılarda görevlendirdi, kazı araç ve gereçleri konusunda kazılara destek vermektedir. Bu yıl kazılar arenanın temizliği ile başladı, sonrasında yapının korunmasına yönelik kazılarla sürüyor, kazılar ilerledikçe arenanın tahmin edilenden daha sağlam olduğu, toprak altındaki kısımlarının çok iyi korunduğu anlaşılmaktadır. Dış destek duvarları, galeriler, tonozlu koridorlar, tribünler açığa çıkarılıyor. Arenanın açığa çıkan yeni bölümlerini korumak için restoratörler çalışmalar yapmaktadır. Duvarlardaki çatlakları ve bozulmaları tamir ediliyor, duvarların göçen kısımları sağlamlaştırılıyor. 2022 yılı kazı çalışmaları 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Eylül ayından itibaren jeofizik çalışmaları yapılacak, Ankara, İstanbul ve İzmir’den gelecek bilim adamları arenada jeofizik taramaları yaparak, yapının toprak altındaki kısımlarını görüntüleyecek, kazıların yapılacağı alanları belirleyecektir” dedi.