Masal Tiyatrosu’nda yeni serüvenler çocukları bekliyor

İş Sanat Masal Tiyatrosu yeni serüvenlerle devam ediyor. 7 Şubat’ta ’Oz Büyücüsü’, 14 Şubat’ta ’Cüceler ve Ayakkabıcı’, 21 Şubat’ta ’Güzel ve Çirkin’ ve 28 Şubat’ta ’Ağustos Böceği ile Karınca’ saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.

İş Sanat’ın her hafta pazar günleri sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladığı İş Sanat Masal Tiyatrosu yeni serüvenlerle devam ediyor. 7 Şubat’ta “Oz Büyücüsü”, 14 Şubat’ta “Cüceler ve Ayakkabıcı”, 21 Şubat’ta “Güzel ve Çirkin” ve 28 Şubat’ta “Ağustos Böceği ile Karınca” saat 15.00’ten itibaren yayında olacak. Lerzan Pamir’in yönetmenliğini üstlendiği; Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın tarafından canlandırılan masallar çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Oz Büyücüsü’nde cesaretini arayan aslan, Cüceler ve Ayakkabıcı’da yaşlı ayakkabıcıya yardım eden cüceler, Güzel ve Çirkin’de iyi kalpli canavar ve Ağustos Böceği ile Karınca’da ise tembel ve eğlenceli ağustos böceği ile çalışkan karınca Masal Tiyatrosu’nda çocukları bekliyor.