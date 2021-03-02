Marvel'ın yıldızı Tom Holland'dan Emma Watson itirafı!

Marvel serisinde hayat verdiği "Örümcek Adam" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Tom Holland, samimi açıklamalarda bulundu.

Holland, W Dergisi'ne Emma Watson hakkında itiraflarda bulunarak 2022'de yayınlanacak "Uncharted" filmindeki hatalarından da söz etti.

"EMMA WATSON'A AŞIK OLMUŞTUM"

Harry Potter'ı izlerken Emma Watson'a aşık olduğunu dile getiren Holland, 30 yaşındaki oyuncu için, "Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde pembe bir elbise giydiği bir sahne vardı. Aklımı başımdan almıştı." şeklinde konuştu.

Tom Holland, 2022'de seyirci karşısına çıkacak olan "Uncharted" filminde Nathan Drake karakterini hayat verirken kendinden şüphe duyduğunu ifade etti.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu sözleri şu şekilde devam etti:

" İyi görünüyor muyum? diye düşünmeye başladığınızda oyunculuk, bir karakteri canlandırmaktan başka bir şeye dönüşür. Uncharted'da performansımın belli kısımlarında, 'Şimdi iyi görünmek istiyorum. Bunun benim havalı anım olmasını istiyorum' diye düşünmenin büyüsüne kapıldığım zamanlar oldu.

Karakterimin bir aksiyon kahramanı olması gerekiyor. Bakın, onu izlemedim bu yüzden başarılı olup, olmadığımı bilmiyorum ama bundan önemli bir ders çıkardım. Bu muhtemelen bir daha asla yapmayacağım bir hataydı.