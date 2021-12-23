Marvel, daha fazla Örümcek-Adam filmi için hazırlık yaptığını açıkladı

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, William Dafoe’nun başrollerini paylaştığı film sadece üç günde 260 milyon dolarlık hasılat elde ederek beklenenin de üzerinde bir başarı yakaladı. Bu başarı üzerine New York Times’a konuşan Marvel patronu Kevin Feige, şimdiden yeni maceralar geliştirmeye başladıklarını doğruladı:

“Evet, aktif olarak hikayenin nereye gideceğini geliştirmeye başlıyoruz, bunu açıkça söylüyorum çünkü hayranların böyle bir ayrılık travması yaşamasını istemiyorum.”

Feige, Disney ile Sony arasında daha fazla Spider-Man oyunu geliştirme anlaşmasının bozulduğu 2019 dönemine atıfta bulunarak, “Far From Home”dan sonra bu, oldu. Bu sefer olmayacak” dedi.

Holland, bu ayın başlarında GQ dergisine, “Belki de hayatıma devam etmemin zamanı gelmiştir. 30 yaşımdan sonra Örümcek Adam oynuyorsam yanlış bir şey yapmışım demektir” demişti. Ancak bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Holland’ın üç Örümcek-Adam filmi için daha anlaştığı söylenmiş, animasyon versiyonunda yer almak istediğini de kendisi söylemişti.