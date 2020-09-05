Martino’nun beklenen ilk albümü “11:23” yayında

Martino, görsel dünyasıyla da öne çıkan R&B tarzındaki albümdeki 7 şarkıyı da klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu.



“11:23”ü dijital platformlar üzerinden dinlemek ya da satın almak için: https://UMGTurkey.lnk.to/1123



“11:23”deki 7 şarkının da klibi Eymen Topçuoğlu ve Can Esat Yalkın’ın yönetmenliğinde çekildi. Klipleri izlemek için: https://www.youtube.com/channel/UCgBC_B6h2EPpx3CmJ...



Türkiye müzik piyasasında daha önce denenmemiş bir sound’a sahip olan Martino’nun “11:23” albümünün prodüktörlüğünü Türkiye’nin en önemli müzik prodüktörlerinden biri olarak gösterilen VEYasin üstlendi.