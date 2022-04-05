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Mart ayında Muud’da en çok Bergen dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen ‘Bergen’e Saygı’ albümü en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Semicenk’in seslendirdiği ‘Düşer Aklıma’ şarkısı oldu. Yabancılarda ise Billie Eilish’in No Time To Die parçası ile Inna’nın son albümü dinlendi.

Kültür Sanat 05.04.2022, 12:35
Mart ayında Muud’da en çok Bergen dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen ‘Bergen’e Saygı’ albümü en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Semicenk’in seslendirdiği ‘Düşer Aklıma’ şarkısı oldu. Yabancılarda ise Billie Eilish’in No Time To Die parçası ile Inna’nın son albümü dinlendi.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud’un Mart ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada arabeskin önemli isimlerinden Bergen’in eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı ‘Bergen’e Saygı’ albümü yer aldı. Albümde Bergen’in şarkılarını Türk müziğinin önemli kadın seslerinden Gülşen, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Melek Mosso ve Jehan Barbur gibi isimler seslendirdi.

Semicenk ‘Düşer Aklıma’ bir numarada

Gerçek ismi Cenk Baş olan ve katıldığı müzik yarışmasında başarılı performans gösteren Semicenk, ‘Düşer Aklıma’ parçası ile yerli single listesinde zirveye ulaştı.

Yabancılarda zirve Billie Eilish’in

Dijital müzik platformunda en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Billie Eilish’in ‘No Time To Die’ şarkısı oldu. Ayrıca Billie Eilish, bu ay en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında da ilk sırada En çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında ise INNA son albümü ile zirveye yerleşti.

En çok dinlenen yerli single’lar

Semicenk - Düşer Aklıma

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

Tarkan - Geççek

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Hasat

Edis - Arıyorum

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi

Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil

Emir Can İğrek - Kor

UZI - ARASAN DA

En çok dinlenen yerli albümler

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız

Sinan Akçıl - Piyanist 2

Bergen - Acıların Kadını

Uzi - Kan

Cem Adrian - Gökyüzümün Yıldızları

Müslüm Gürses - Küskünüm

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Lvbel C5 - C5MODE

Gazapizm - HİZA

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Tarkan

Gülşen

Bergen

Semicenk

Edis

UZI

Mustafa Ceceli

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Emir Can İğrek

En çok dinlenen yabancı albümler

INNA - Champagne Problems #DQH2

ROSALA - MOTOMAMI

BTS - BTS, THE BEST

The Weeknd - The Highlights

Indila - Mini World (Deluxe)

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

Olivia Rodrigo - SOUR

Mneskin - Chosen

Lil Nas X - MONTERO

JP Cooper - She

En çok dinlenen yabancı single’lar

Billie Eilish - No Time To Die

Mneskin - Beggin’

INNA - Cryo

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

The Weeknd - Take My Breath

INNA - Gimme Gimme

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Olivia Rodrigo - good 4 u

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Billie Eilish & Khalid - lovely

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Billie Eilish

INNA

Eminem

The Weeknd

Doja Cat

Camila Cabello

Mneskin

Metallica

Evgeny Grinko

BTS

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