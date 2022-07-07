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Marmara Adalar Gençlik Konserleriyle Coştu

Marmara, Avşa ve Saraylar Mösyö ile eğlenceye doydu.

Kültür Sanat 07.07.2022, 03:48
Marmara Adalar Gençlik Konserleriyle Coştu

Marmara, Avşa ve Saraylar Mösyö ile eğlenceye doydu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Adalar’da yapılan eğlencede önce minikler sonra gençler eğlendi.

Mini konserle Adaların en minikleri karaokede canlı performanslarını sergilediler. Yüz boyama, palyaço, maskotlarla birlikte miniklerin yüzü güldü.

Ardından Mösyö grubu rock şarkılar ile adalı gençlere ve misafirlere unutulmaz üç gece yaşattı.

Bu sene Adalar’ın konsere doyacağını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı, pandemi döneminin ardından bu yaz Adalar’da eğlenceye doyacağız. dedi

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