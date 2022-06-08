Mariana’ya Doğan Güneş kitabı çıktı

’Mariana’ya Doğan Güneş’ kitabı raflardaki yerini aldı. Kitap; aile, ilişkiler ve arkadaşlık kavramlarını anlatıyor.

Arcturus’un Kalemi mahlasıyla yayımlanan ’Mariana’ya Doğan Güneş’ romanı raflardaki yerini aldı. Yazarın ilk kitabı olarak Luna Yayınları’ndan çıkan kitap, yetiştirme yurdunda büyümüş bir genç kız olan Rüya üzerinden aile, yoksunluk, aşk ve bağımlılık kavramlarını değerlendiriyor. 700 sayfalık kitapta 18 yaşına bastığında yetiştirme yurdundan ayrılan ve yeni bir hayata başlayan Rüya’nın başarılı bir okul hayatı ve iyi bir işe rağmen, ailesinin özellikle de babasının yokluğunun izlerini hayatının farklı alanlarına nasıl yansıttığı anlatılıyor. Baba noksanlığını, iş yerinde tanıştığı Can üzerinden telafi etmek isteyen Rüya’nın zaman içerisinde Can’a bağlanması psikolojiyle ilişki kurularak açıklanıyor. Farklı karakterlerin yansıtıldığı romanda, ruh halleri ile olaylar aynı örgü içerisinde ele alınıyor.

Kitap, arkadaşlık ve iş yaşamı üzerinden hayatın dengelerini okura aktarılırken, aşk ve sevginin temellerini de sorguluyor. Roman; ailenin, bilhassa baba kavramının eksikliğinin bir başka kişiye duyulan aşk olarak yansıtıldığı ve bu aşkın giderek tehlikeli, Rüya’ya zarar veren bir hırsa dönüştüğünü anlatıyor.