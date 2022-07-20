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Mardin’in tarihi silüetini bozan bir yapı daha yıkılıyor

Mardin’de tarihi silüetini bozan 240 betonarme yapıdan birinin daha yıkımına başlandı.

Kültür Sanat 20.07.2022, 13:21 20.07.2022, 13:36
Mardin’in tarihi silüetini bozan bir yapı daha yıkılıyor

Mardin Kalesi eteklerine kurulan tarihi evler görüntüsü ile açık hava müzesini andırıyor. Ancak tarihi evlerin yanına eklenen betonarme binaların tarihi silüeti bozduğu görülüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu binaların yıkımına karar verildi. Böylelikle Ulu Camii, Latifiye Camii ve birçok tarihi konağın önü açılarak eski görüntülerine tekrar kavuşacak. 240 yapının yıkımı sırasıyla gerçekleştirilirken, Revaklı Çarşı’da bulunan betonarme bir yapının daha yıkımına başlandı. Mardin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yapılan çalışmalar sonucu yıkılan betonarme binalarla Mardin’in tarihi silüetinin korunarak, şehrin güzel görüntüsüne tekrar kavuşturulacağını belirtti.

#Mardin
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