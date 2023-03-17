Mardin’in ’Sarkaçlı saat’ tamircisi 50 yıl önce babasının açtığı dükkanda 21 yıldır çalışıyor

Mardin’in tek sarkaçlı saat tamircisi babasının 50 yıl önce açtığı dükkanda 21 yıldır çalışarak bu özelliğini sürdürüyor.

Geçmişte duvarları süsleyen sesiyle ve görüntüsüyle akıllarda yer edinen sarkaçlı saatler, günümüzde unutulmaya başladı. Mardin’de, 50 yıl önce babasının açtığı saat dükkânında 21 yıldır çalışan Serhat Tunç, günümüz saatleri yerine geçmişte kullanılan saatlerin daha güze olduğunu söyleyip, baba mesleğini hayatının sonuna kadar devam ettireceğini belirtti.

“Mardin’de babadan kalma bu mesleği yapan bir ben kaldım”

Sarkaçlı saat tamirini Mardin’de babadan devralan tek kişi olma özelliğine sahip olduğunu ileri süren Serhat Tunç, “ 1969 yılında babam bu mesleğe başladı ve günümüze kadar bu durum benimle beraber devam etti. Çocukluğumdan itibaren bu mesleğin içeresindeyim, hayatım bu meslekle geçti. Mesleği babamdan öğrendim. Yıllardır bu işi yapıyorum. Saat konusu çok geniş bir dünyaya sahip. Kinetik, otomatik, cep saatleri ve kuvars olmak üzere birçok saat çeşitti var. Her saatinde kendisine göre bir tamir şekli var" dedi.

"Sarkaçlı saatler bölgemize 70’li yıllarda gelmeye başladı"

Şu anda en çok talepleri İsviçre saatleri aldığını ifade eden Tunç, "Çin üreticileri de saat piyasasına girmiş durumda ama İsviçre saatleri ve orijinal ürünlerin talepleri daha fazla oluyor. Geçmişten günümüze gelen saatler var. Burmalı gibi eski saatlere insanlar daha çok talep ediyor. Sarkaçlı saatler bölgemize 70’li yıllarda gelmeye başladı. Sistemleri kendi içlerinde farklılık gösteriyor. Yarım saat ve bir saate bir gonk sesiyle çalanlar ve saat sayısı kadar çalanlar var. Mardin’de babadan kalma bu mesleği yapan bir ben kaldım. Diğer saatçilerden de 1 veya 2 kişi dışında yapanın pek kalmadığını düşünüyorum. Şu anda seslerini duyduğumuz gibi tik tak sesleri ve sarkaçlar bunlar ayrı bir ambiyans katıyor. Bende eski saatlere dönmeliyiz diye düşünüyorum. Saat tamir ederken de farklı bir dünyada oluyorum. Dış dünya ile bağım kesiliyor. Ben insan ameliyatlarına benzetiyorum çok ince ve dikkatli yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.