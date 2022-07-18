Mardin’in ‘eşek uçurtması’ Bali Uçurtma Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek

Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenecek Uluslararası Bali Uçurtma Festivali’nde Mardin’in simgesi olan “eşek uçurtması” ile Türkiye’yi temsil edecek.

Yaptığı birbirinden ilginç uçurtmaları bu zamana kadar 28 ülkede dalgalandıran Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Endonezya Uçurtma Festivali Komitesi tarafından 11-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Bali Uçurtma Festivali’ne davet edildi. Zahit Mungan, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenecek olan Uluslararası Uçurtma Festivali’nde Mardin’in simgesi olan “eşek uçurtması” ile ülkemizi temsil edeceğini belirtti. 2019’da Cannes Film Festivali’nde de gösterime girmiş “Uçurtmanın Peşinde” adlı kısa filmiyle belgesel kategorilerinde ödüller alan Mungan, Bali’de düzenlenecek Uluslararası Uçurtma Festivali’ne katılacağını söyledi. Şimdiye kadar 28 ülkede düzenlenen uçurtma festivalinde Türkiye’yi en iyi şekilde tanıttığını belirten Mungan, ”Son olarak Endonezya’dan gelen davetle bu sayı 29 ülkeye çıktı. 11-15 Ağustos’ta Endonezya’da ülkemizi bir kez daha gururla temsil edeceğim” dedi.

Festivalde Mardin’in simgesi olan eşek uçurtması ile ülkemizi temsil edeceğini ifade eden Mungan “Eşeğin yanı sıra Mardin’in simgelerinden güvercin uçurtmamı Endonezya semalarında uçurmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya çocuklarına uçurtmayı sevdirdiğini, başta Mezopotamya’nın çocukları olmak üzere Avrupa, Balkanlar, Afrika’dan sonra şimdi de Uzak Doğu’da Endonezyalı çocuklarla uçurtma atölyesi yapacağını kaydeden Mungan, sözlerine şöyle devam etti:

“Uçurtma yapmak benim için bir hayat felsefesidir. 5 yaşında başladığım uçurtma sevdası 27 yıldır devam ediyor. Türkiye’nin birçok şehrinde atölyeler yaparak çocuklara ve gençlere uçurtma yapmayı öğrettim. Şimdi de dünya çocuklarına öğretiyorum. Bugüne kadar 28 ülkede düzenlenen uluslararası uçurtma festivallerinde ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadım. Şimdi ise 29. ülke olan Endonezya beni uçurtma festivaline davet etti. Mardin’in simgesi olan eşek uçurtmasıyla Mardin’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim.”