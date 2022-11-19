Mardin’de taklacılar tescil edilmeyi bekliyor

Mardinli kuş severler, taklacı güvercinlerin coğrafi tescil almasını istiyor.

Mardin’de taklacı güvercin severler dünyada bulunan taklacı güvercin türünün Mardin’den yayıldığını iddia ederek, coğrafi tescil almasını bekliyor. Sivas’ta coğrafi tescil için yapılan çalışmaları doğru bulmadıklarını belirten taklacı güvercin severler, Sivas ilinde bulunan güvercinlerin Mardin’den götürüldüğünü ileri sürdü. Güvercin besleme sevgilerini atalarından aldıklarını belirten Mardinli kuş severler, coğrafi tescil için yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

“Taklacı güvercin ırkı dünyaya Mardin’den yayılmıştır"

Dünya geneline taklacı güvercin türünün Mardin’den yayıldığını belirten Orhan Kaynak, “Mardin güvercini dünya genelinde kendisini ispatlamış bir markadır. Mardin güvercinin özellikleri uzaktan dalış yapmasıyla, hedefe gelmesiyle ve uzun geniş gezmesiyle biliniyor. Mardin’in kuruluş yılı bilinmiyor belki bin yıllardır belki de yüzyıllardır bu şehir kurulduğundan itibaren güvercin sevgisi var. Bizde ata ve dedelerimizden kalma bir sevdadır, bu durumda bize verdikleri bir hediyedir. Bu hayvanlar başka hiçbir hayvanda olmayan bir oyun sergiliyor. Taklacı güvercin ırkı dünyaya Mardin’den yayılmıştır. Ben şuan Sivas’ın Kangal köpeğine Mardin’in Kangal Köpeği diyemem, insanlar bana güler. Bizim bazı çalışmalarımız var. Bir büyüğümüz ‘Yediden Yetmişe Taklacı Güvercin Sevdası’ adında güvercinleri konu alan bir kitap yazmış. Şuan tek ihtiyacımız Mardin güvercinini tescillemektir” şeklinde konuştu.

“Mardin’in geçmişi binlerce yıl öncesine dayanır, kuşlara göre ev yapılmıştır”

Mardin’de evlerin kuşlara göre inşa edildiğini belirten Özkan Büyüktaş, “Buranın 2 çeşit kuşu var; tırnaktan paçalı ve açık renkli olarak. Diğer şehirlerin; Konya, Kayseri ve Sivas kuşları havacı kuşlardır onlar toplu halde uçarlar. Ancak buradaki kuşlar tek olarak uçurulur. Taklacı kuşların buradan yayıldığını düşünüyorum. Mardin’in geçmişi binlerce yıl öncesine dayanır, kuşlara göre ev yapılmıştır. Ancak başka bir kente, Sivas’a gittiğimizde kuşlara göre ev yapılmamıştır. Sivas’ın Kangal köpeği meşhurdur, Mardin’in de taklacı güvercini meşhurdur ve tüm dünyaya da buradan gitmiştir. Şanlıurfa, Kırıkkale, Ankara, Sivas ve Konya illerine de buradan kuş gitmiştir. Burada gelip araştırma yapsınlar. Kuşları görsünler, Türkiye’nin her yerine gitsinler. Buradaki kuşların özellikleri farklıdır. Gümüş renkli kuşlar Mardin’e ait, bunların araştırılmasını istiyoruz. Ancak gelmiyorlar, gelip araştırsalar görecekler” dedi.