Mardin’de koronanın stresinden müzik eğitimi ile kurtulmaya çalışıyorlar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrenci ile öğretmenler, korona virüsün stresinden kurtulmak için müzik eğitimi almaya başladı.

Yeni tip korona virüs nedeni ile insanların birçok alışkanlığı da zorunlu olarak değişti. Öğrenciler ve öğretmenler evde bilgisayar başında eğitimlerini sürdürürken neredeyse sosyal hayattan koptu. Kızıltepe’de farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler vakitlerini daha iyi geçirebilmek ve korona virüsün stresinden kurtulmak için sanata yönelmeye başladı. Öğretmenler ve öğrenciler bağlama, kemen, gitar ve ud gibi enstrümanları öğrenmek için eğitim alıyor.

Erzurum’da resim öğretmenliği bölümünü okuyan Halime Yiğit, pandemi sürecine uygun bir düzen kurduklarını söyledi. Yiğit, "Müzik benim için resim gibi resim yapmayı bıraktığım gün müzik yapmayı da bırakırım diyebilirim. Özellikle bu dönemde birçok insan psikolojik veya sağlık anlamında sorunları oluşuyor. Bence müzik bunları daha çok temizliyor. Müzik ruhu temizliyor diyebilirim" dedi.

Öğrenciler eğitimlerini hayatını müziğe adayan Tajdin Karaca’dan alıyor. 22 senede 400 kişiye müzik eğitimi verdiğini vurgulayan Karaca, "Nota bilgisi olmadan da müzik yapılır ama o tadı alamaz. Nota bilen bir insan nasıl ki bir insan nakış işlediği zaman o nakışlar rengarenk iplikle kullanıyor nota da öyledir. Notanın süreleri var, o süreler ezgiyi daha iyi ortaya çıkarıyor" diye konuştu.