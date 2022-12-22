Mardin’de beş dilde ’aşk mefhumu’ konuşuldu

Mardin’de Türkçe, Farsça, Süryanice, Kürtçe ve Arapça dillerinde "‘İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Aşk Mefhumu Çalıştayı" düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından "İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Aşk Mefhumu Çalıştayı" düzenlendi. Edebiyat Fakültesi ve Yaşayan Diller Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayda Türkçe, Farsça, Süryanice, Kürtçe ve Arapça olmak beş dilde geçmişten günümüze aşk konusu ele alındı. Çalıştay, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın açış konuşmasıyla başladı.

Mevlana’nın en sevgiliye kavuşmasının yıl dönümü olan Şeb-i Arus vesilesiyle öznesi aşk olan çalıştayı düzenlediklerini söyleyen Prof. Dr. Özcoşar, “Arapça aslı ışık olan aşk sözlükte şiddetli ve aşırı sevgi; bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine vermesi, sevgilisinden başka güzel görmeyecek kadar ona düşkün olması anlamına geliyor. Aşk her canlının gerekçesi. Allah sevmeyi ve sevilmeyi murad ettiği için varlığı yarattı. Ulvi veya süfli, mecazi veya hakiki sınırlamaların ötesinde aşk mefhumu geçmişten günümüze en başta insani bir duygu olarak karşımıza çıkıyor. Çalıştayda üniversitemizde bulunan dil bölümleri tarafından aşkın farklı renklerinin anlatılacağı geniş yelpazeli ve ilginç sunumlar olacak. Edebiyatta bir kompozisyonda farklı diller kullanıldığında mülemma denilen, çok renkli, çok dilli bir edebi tür ortaya çıktı. Mülemma hem edebi zorluğu hem de edebi ustalığı gösteriyor. İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Aşk Mefhumu Çalıştayı’nın dil skalasına bakıldığında aslında bir mülemma olduğunu görüyoruz” dedi.