Mardin’de ’Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar’ çalıştayı başladı

Mardin’de Akademi-Medrese Buluşmaları çerçevesinde düzenlenen ’Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı’nın açılış programı düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Cihannüma Derneği iş birliğinde 2 gün sürecek çalıştayı başladı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştay saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuranı Kerim tilavetinin ardından Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Özçelik, bilgilendirme konuşmasıyla başladı. Çalıştay, Kadim Akademi Başkanı Doç. Dr. Ziya Polat, UMAD Başkanı Abdülvahab Ekinci, MEDAV Başkanı Tayyip Elçi, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz’ın konuşmalarıyla devam etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın çalıştayın açılışında yaptığı konuşmasında dinlerin, dillerin ve kültürlerin kesişim noktası Mardin’de anlamlı ve önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Milletlerin tarihinde o milletin kaderini baştan ayağa etkileyen önemli dönüm noktaları bulunduğunu belirten Vali Demirtaş, “Milletimizin yönünü ve istikametini etkileyen en önemli hadiselerden biri ve belki de en önemlisi İslam’la müşerref olmasıdır. Bu durum öylesine mühim ve ehemmiyetlidir ki ilk andan bugüne, bu milletin her bir ferdinin kimliğini ve kişiliğini belirlemektedir. Kimliğimize, kişiliğimize, hatta genlerimize kadar sirayet eden bu duyarlılık sayesinde yedi iklim, üç kıtada İslam’ın gür sedası olmayı başardık. Altı asır at sürdüğümüz coğrafyalarda hakkın ve hakikatin teminatı olduk. O sebeple bizler kendi din, kültür ve medeniyet kodlarımızı iyi anlamak mecburiyetindeyiz. İşte bugün burada gerçekleştirdiğimiz Akademi-Medrese Buluşmaları Çalıştayı ayağa kalkmanın, kendimizi tanımanın ve farkına varmanın önemli bir parçası olacaktır” dedi.

Medrese ve akademinin birbirine rakip değil, paydaş olduğu kanaatinin tüm kesimlerce kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Demirtaş, “Kim ki bunların rakip olduğu iddiasıyla ortaya çıkıyorsa biliniz ki o, ne bu dinin ne de bu güzide milletin yanında duran biri değildir. Unutmayınız, Müslüman; akıllı, ufku ve idraki geniş, dünyayı iyi okuyan kişidir. O sebeple yüce dinimiz İslam’ı kendi şahsi emelleri için kullanmaya kalkışanlara karşı da uyanık olmak durumundayız. Din ve bu millete hizmet kisvesi altında dünden bugüne illegal yapılardan milletimiz çok çekti. Milletimiz bunun en son ve acı örneğini FETÖ terör örgütüyle ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle en ağır bir biçimde yaşadı. Hamdolsun ki kırk yıl devletimize ve milletimize sirayet eden sinsi yapı Rabbimizin yardımı ve milletimizin cesaretiyle en ağır cevabı aldı. İşte benzer durumları bir daha tecrübe etmemek için dinimizin ehil kişi ve kurumlar aracılığıyla insanımıza en güzel şekliyle anlatılması, öğretilmesi büyük önem taşıyor. Medreseye de akademiye de bu hususta büyük görev düşüyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar konferans verdi. 2 gün sürecek olan çalıştayda, İslami ilimleri öğreten kurumlar ile medresenin sahip olduğu imkanlar ve fırsatları; söz konusu kurumların teorik ve tarihsel arka planları, amaçları ve müfredatları, öğretme ve öğrenme süreçleri, karşılaşma pratikleri ve gelecekleri ele alınacak.