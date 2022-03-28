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Manisa’ya yeni bir Halk Kütüphanesi kazandırılacak

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Kütüphaneler Haftası kutlamaları Manisa’da başladı. Kitapsaray olarak bilinen Manisa İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa’ya yeni bir Halk Kütüphanesi kazandırmak için kısa sürede ihaleye çıkılacağını söyledi.

Kültür Sanat 28.03.2022, 11:55
Manisa’ya yeni bir Halk Kütüphanesi kazandırılacak

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Kütüphaneler Haftası kutlamaları Manisa’da başladı. Kitapsaray olarak bilinen Manisa İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa’ya yeni bir Halk Kütüphanesi kazandırmak için kısa sürede ihaleye çıkılacağını söyledi.

Manisa’da 1945 yılından bu yana hizmet veren ve halk arasında Kitapsaray olarak bilinen Manisa İl Halk Kütüphanesi 58. Kütüphaneler Haftasına ev sahipliği yaptı. 2021 yılında 166 bin 718 kişinin faydalandığı Manisa İl Halk Kütüphanesi 81 kütüphane içinde 12. sırada yer alırken, 53 bin 313 üyesiyle de en fazla üyesi bulunan 7. kütüphane olarak dikkat çekiyor. Bu yıl ‘Kütüphanede hayat var’ sloganıyla kutlanan 58. Kütüphaneler Haftası’nın açılışına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, daire müdürleri, öğrenciler ve okurlar katıldı.

"Dokusuyla, kokusuyla, rengiyle kitaplarla olan bağımızı hiç koparmadık"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, “Her gün sanal alemde farklı bir olay veya bilgiyle karşılaşsak bile farklı siteler, farklı uygulamalar olsa bile bizler dokusuyla, kokusuyla, rengiyle kitaplarla olan bağımızı hiç koparmadık. Geldiğimiz bu günlerde kütüphanelerimiz farklı argümanlarla, farklı kültürlere köprü olmaya her yaştan, her gönülden insana bilgi vermeye, sevgi ve güzelliği sunmaya, kapağı her açıldığında her okura farklı dünyalar sunmaya, binlerce kitabı bünyesinde barındıran kültürlerarası bir köprü olmaya kütüphanelerimiz devam ediyor. Bizler de bu önemli vazifeleri üstlenerek, kültürümüzün önemli alanları olan kütüphanelerimiz için her gün var olan gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Manisa’mıza yeni kütüphaneler kurmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Yunusemre Belediyesinin desteğiyle yeni bir kütüphaneye daha kavuştuk. Önümüzdeki Kütüphaneler Haftalarını yeni kütüphanelerde kutlama dileğiyle herkesi en iyi dost ve arkadaş olan kitaplarla buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Yeni kütüphanenin ihalesi 8 Nisan’da

Konuşmasına Manisa’ya yeni bir İl Halk Kütüphanesi kazandırılacağının müjdesini vererek başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi:

“Manisa’ya kazandıracağımız yeni İl Halk Kütüphanesinin şu an ihale aşamasındayız. 8 Nisan’da ihalesi olacak. İnşallah yeterli katılımcı bulur ve ihale edersek İl Halk Kütüphanesinin de Manisa’ya yakışır bir şekilde yapılmasını sağlamış olacağız.”

"Hep okuyalım, okuyarak beynimizi dinç tutalım"

Kitapların ne kadar alternatifi çıkarsa çıksın önemini devam ettireceğini kaydeden Vali Karadeniz, “Bizler ne kadar kitap okursak diğer emsallerimize göre öne geçmiş oluruz ve doğru bilgilerle donanmış oluruz. Aksi takdirde sadece internete, sosyal medyaya bağımlı kalırsak oradan bizlere verilen yalan yanlış bilgilere mahkum kalmış oluruz. Kütüphanecilikte teknolojiyi tabii ki kullanacağız. Bunu kullanırken kitaplarla bu teknolojiyi yan yana getirip kullanmak esas olacaktır. Bugün kütüphane deyince aklımıza, kitap kitapların olduğu salonlar varsa kafeteryası geliyor, ama aslında öyle görünüyor ki yakında biz kütüphaneyi ve kitaplarımızı biz cebimizde taşıyor olacağız. İstediğimiz birçok yayını kütüphanelerin uygulamalarına girerek okuma şansı bulacağız. Şimdi kısmen bu tip uygulamalar var, ama kütüphanelere adına sanıyorum çok yaygınlaşmadı, ama bu da giderek yaygınlaşacaktır. Hep okuyalım, okuyarak beynimizi dinç tutalım”

Yapılan konuşmaların ardından zeybek gösterisi ve anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuması katılımcılardan büyük alkış aldı. Afiş Yarışmasında dereceye girenlere ve kütüphaneden en çok kitap okuyanlara verilen ödüllerin ardından Manisa İl Halk Kütüphanesi Salonunda Manisa BİLSEM öğrencilerinin afiş sergisi, Manisa Kadın Kooperatifinin obje sergisi ve Öğretmen Ressam Ümit Derinsu’nun resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Hafta boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 58. Kütüphaneler Haftası kutlamaları devam edecek.

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