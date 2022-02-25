Manisalıların beklediği festival bu yıl da iptal edildi

Yaklaşık 500 yıldan bu yana kutlanan Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl da korona virüs salgını nedeniyle yapılamayacak. Festivalin bu yıl da ertelenmesiyle 3 yıl üst üste Sultan Camii kubbe ve minarelerinden mesir macunu saçılamayacak.

2012 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası listesine alınan Manisa Mesir Macunu Festivali bu sene 482’inci yılı geride bırakacak. Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle 481’inci festival için yapılan tüm hazırlıklar iptal edilirken salgının devam etmesi nedeniyle bu sene 482’inci festival aynı nedenlerden dolayı iptal edildi.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın katıldığı UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Uluslararası Mesir Macunu Festivali Türkiye’de Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra en eski gelenek olarak biliniyor.

Uluslararası Mesir Macunu Festivali Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mesir Macunu; Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın Manisa’da rahatsızlanmasının ardından Merkez Efendi tarafından yapılıp halka dağıtılmış, daha sonra bu dağıtım geleneği bayram, şenlik ve son olarak festivale dönüşerek UNESCO’nun tescili ile uluslararası boyuta ulaşmıştır. 500 yıla yakın bir süredir bir şifa geleneği haline dönüşen bu kadim gelenek, insanlara hep sevgi, umut ve sağlık dağıtmıştır. Cami avlusunda başlayan törenler yıllar içinde, avludan kubbelere, sokak ve caddelere sığmayan bir hal almış ve 70-80 bine yakın kişinin aynı anda mesir macunu yakalamak için mücadele ettiği coşkulu bir şölene dönüşmüştür. Bu köklü geleneğin hikayesini, şifa ve tarihi özünü bozmadan gelecek nesillere aktarmak adına bugüne kadar birçok kişi, kurum ve kuruluş üzerine düşen görevi yerine getirerek günümüze kadar aktarılmasını sağlamıştır. Festivale dönüşmesiyle birlikte oluşturulan Uluslararası Mesir Macunu Festivali Komitesi de yine aynı öze sadık kalarak, iştirakçi kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmüş, layığı ile bu köklü geleneğimizi yaşatmak için gayret sarf etmiştir. Özünde birlik, beraberlik, yardımlaşma duygularını barındıran bu köklü geleneğin ön önemli özelliği ise bir sağlık ve şifa geleneği olmasıdır. Tam da bu sebeplerden dolayı Dünya üzerinde birçok insanın yaşamını yitirmesine sebep olan ve hala etkileri devam eden Covid-19 salgını sebebi ile 2020 ve 2021 yıllarında Uluslararası Mesir Macunu Festivali yapılamamıştır. Ülkemiz ve şehrimizin için büyük önem taşıyan bu köklü geleneğimizin özü bozulmadan gelecek nesillere aktarılması büyük önem arz etmektedir. Ancak, ortaya çıkış gayesi sağlık olan bir geleneği yaşatırken bir kişinin bile hastalanmasına ortam hazırlamış olmak kesinlikle isteyeceğimiz bir durum değildir. Bu sebeplerden dolayı 2022 yılında kutlayacağımız düşüncesi ile tüm hazırlık ve planlamasına başladığımız, fakat bulaş riski hala çok yüksek seyreden Covid-19 etkilerinin devam etmesinden dolayı Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nin gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Halkımızın sağlığının her şeyden önce geldiği düşüncesi ile hastalığın yayılmasına sebep olabilecek bir ortam oluşturulmaması adına, alınan bu kararı halkımızın mazur görmesini bekliyoruz. Sağlıklı günlerde, tekrar coşkulu bir şekilde kutlayacağımız Uluslararası Mesir Macunu Festivallerinde buluşmayı diliyoruz"