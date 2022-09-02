Manisalıların 4 yıllık hasreti kılınan cuma namazıyla son buldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 656 yıllık tarihi Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. 6 milyon TL’nin üzerinde harcamayla restorasyonu yapılan Ulu Cami’nin tarihi dokusu da gün yüzüne çıkarıldı.

Manisa’da 1366 yılında yapımı tamamlanan tarihi Ulu Cami’de, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Camide ilk olarak çatlak ve hasarlar tespit edilerek sondaj çalışması yapıldı. Zemin durumunun tespiti sonrasında duvarlarda jeoradar ile taramalar yapılarak durum belirlendi. Ayrıca cami içerisinde bulunan ahşap döşemeler, lambri, ahşap dolap kürsüsü, pencerelerin bir kısmı ve kapılar ve minber de sökülerek koruma altına alındı. Restorasyon çalışmalarından caminin özgün taş örgüsü ortaya çıkarılarak koruma altına alındı. Yaklaşık 4 yıl süren ve 6 milyon 252 bin 744 TL’ye mal olan çalışmalar tamamlanırken Ulu Cami kılınan cuma namazı sonrası ibadete açıldı.

Manisalılar 4 yıllık hasretin sona ermesiyle birlikte hem tarihi Ulu Cami’yi ziyaret etmek, hem de tarihi atmosferde namaz kılmak için akın etti.

Cami hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Manisa Ulu Cami’nin minberini yapan ahşap ustası Abdülaziz, Bursa Ulu Cami minberini de yapan ustadır. Bu yönüyle de mutlaka görülmesi, ziyaret edilmesi gereken bir camimizdir. Çok titiz bir restorasyon çalışmalarının ardından camimiz bugün ibadete açılıyor. Restorasyon sürecinde emeği geçen herkese ve bu restorasyonun talimatını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu şehrin bir hizmetkarı, belediye başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki nasıl asırlar boyunca Ulu Cami ayakta kaldı ve ibadet eden hemşerilerimize hizmet ettiyse, bundan sonra da asırlar boyunca ayakta kalacak, asırlara meydan okuyacaktır” dedi.

6 milyon TL’nin üzerinde para harcandığını söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Camimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Ağustos 2022 ilimize yapmış olduğu ziyarette toplu açılış töreniyle resmen açılmıştı. Bugün itibariyle fiilen ibadete açılmış oldu. 4 yıllık bir çalışma sonucunda 6 milyon TL’nin üzerinde bir harcamayla tekrar ayağa kaldırıldı. Halkımızın rahatlıkla ibadet edebileceği hale getirildi. Aslında bu tip eserleri korumak ve kullanılabilir halde tutmak hepimizin görevidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olsun ki bu caminin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi” diye konuştu.

Caminin açılışı için Isparta’dan geldiğini söyleyen Kur’an kursu öğretmeni İsmail Cesur, “Ben buraya Isparta’dan geldim. Isparta’da Kur’an kursu öğretmeniyim. Burada Ulu Cami’nin açılışını duyunca geldim. Böyle bir yerde bulunalım istedik. Camiyi çok güzel bulduk. Eskiden burası temizlenmesi güç oluyordu. Çok harika bir hale gelmiş. Allah yaptıranlardan razı olsun. Burada 1965 yılından beri namaz kılıyoruz. Bu minber çok özel bir eserdir. Oyma işçiliği vardır. Bir benzeri de burada Hatuniye Camii’nde mevcut. Ben orada 2015 yılına kadar imamdım. Bu eserlerin motifleri belli olmuyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ince işçilikle restore edilmiş. Çok güzel bir eser haline dönüştü” dedi.

Daha öncesi restorasyon çalışmalarından daha başarılı bir çalışma olduğunu söyleyen İbrahim Edincioğlu, “Yaptıranların emeğine sağlık çok güzel bir çalışma olmuş. Çok eskiden buralar metruktü. Eski restorasyonu bu kadar güzel yapılmamıştı. Şimdi çok daha güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

Camiye gelen vatandaşlar tarihi atmosferde kıldıkları cuma namazı sonrası, bir süre daha camide vakit geçirerek bol bol fotoğraf çekti.