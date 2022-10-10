Manisalılar 97 yıl önceki heyecanı yaşadı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa’yı ilk ziyaretinin 97. yılı Manisa Tren Garında düzenlenen temsili karşılama töreniyle kutlandı. Ellerinde bayraklar treni karşılayan Manisalılar 97 yıl önce olduğu gibi yine büyük bir coşkuya tanıklık etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa’yı ilk ziyaretinin 97. yılı kutlamaları büyük bir coşkuya sahne oldu. Manisa Tren Garında temsili olarak yapılan karşılamaya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saatler 10.00’ı gösterdiğinde Manisa Garına yanaşan trenden öğrenciler tarafından Atatürk portresi ve Türk bayrağı indirildi. Garda bekleyen protokol üyeleri ve vatandaşlar da bando eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisinin ardından öğrenciler tarafından Türk Bayrağı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e takdim edildi. Bayrağı öperek teslim alan Vali Karadeniz, “Bayrağımızı tüm milletimiz sonsuza kadar koruyacaktır. Ben de öperek teslim alıyorum” dedi.

Tren Garındaki törenin ardından bando ve bayraklar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne kaldırımlardaki vatandaşlar da ellerindeki Atatürk portreleri ve bayraklarla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanında çelenklerin sunulmasıyla devam eden programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Tarih sayfalarına adını kahraman olarak yazdıran ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’mızı onurlandırışının 97. yılını coşkuyla kutluyoruz. Bizler bir ülkeyi yeniden şaha kaldırarak tüm dünyaya örnek olan eşsiz bir lidere sahip olduk. Onun gösterdiği yolda milletimiz çok önemli başarılara imza attı. ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Atatürk, Türk milletinin desteğini arkasına alarak çağdaş ve demokratik bir ülke inşa etmiştir Ne mutlu bizlere ki Atatürk gibi tüm dünyaya örnek olan bir lidere sahip olduk. Yine ne mutlu ki bizlere atalarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek güzel vatanımızı düşmandan temizledi ve 1923 yılında ilan edilen cumhuriyete sahip çıktılar. Bizler de aynı inanç ve kararlılıkla bu mirası yücelteceğimize ülkemizin gücüne güç katacağımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz.” diye konuştu.

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirler ile devam eden programda dönemin Manisa Belediye Başkanı Bahri Sarıtepe’nin Atatürk’ü karşılamasında yaptığı konuşma ve Atatürk’ün verdiği cevap yine aynı okulun tarih öğretmenleri tarafından okundu. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle sona eren programın ardından Fatih Sergi Salonunda Atatürk fotoğrafları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.