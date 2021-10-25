banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları

Manisa’da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu kayanın üzerindeki fosil yapısına benzer dişleri fark etmesi ve babasına durumu göstermesi sonrası fosile benzer yapı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Kültür Sanat 25.10.2021, 10:11
Manisa’da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu kayanın üzerindeki fosil yapısına benzer dişleri fark etmesi ve babasına durumu göstermesi sonrası fosile benzer yapı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti. Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç’a haber verdi. Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak ilgililere haber verdi. Kayadaki yapının ne olduğu ise yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Yürürken dişe benzer yapıyı fark ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Elçin Ercan, “Yürürken dişler dikkatimi çekti ve durdum baktım, ağır olduğu için kaldırmadım. Babam ve dayıma seslenerek bulduğum taşı gösterdim, bunun fosil olduğunu söyledi” dedi.

Taşı bir süre yerinde incelediklerini ve daha sonra koruma altına aldıklarını belirten baba Taşkın Ercan, “Taşı yerinde bir süre inceledik. Eski çağlardan mamut ya da bir file ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Üzerinde dişler olan fosil, 25 santimetre uzunluğunda ve 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin uzunluğu ise yaklaşık 16 santimetre civarında. Bulduğumuz fosili koruma altına aldık” diye konuştu.

Buldukları fosilin çevresini araştırdıklarını anlatan dayı Engin Karaağaç ise “Yeğenimin bulduğu fosil taşın yanında biri küçük, diğeri ise biraz daha büyük 2 parça daha fosil bulduk. Fosil taşların hepsini büyük bir dikkatle koruma altına alarak ilgili müdürlükleri gelip almaları konusunda telefonla aradık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bulunan parçanın bir fosile ait olabileceği ve milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir keşif yapılabileceği üzerinde duran Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai antik kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Yuntdağı bölgesinin kültürel ve arkeolojik miras açısından önemli olduğunu söyledi. Aynı bölgede içerisinde yer alan Osmancalı Mahallesi’nde de fosil ağaç ormanı olduğuna dikkat çeken Sezgin, yapının incelenmesi ve daha sonrasında fosil yataklarının ortaya çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Yuntdağı bölgesi içerisindeki Osmancalı Mahallesi yakınlarında fosil ağaç ormanı bulunması da bölgenin fosilleşmiş yapılara sahip olduğuna işaret ediyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2