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Manisa’da Mesir’siz Nevruz kutlaması

Manisa’da her yıl Nevruz Bayramıyla birlikte yapılan Mesir Macunu Karma Töreni bu yıl da Uluslararası Mesir Festivali’nin iptal edilmesi nedeniyle yapılamadı. 2020 yılından bu yana kutlanamayan Mesir Macunu Festivalinin eksikliğinin hissedildiği Nevruz Bayramı kutlamasında yakılan ateş üzerinden atlanıp renkli yumurtalar tokuşturuldu.

Kültür Sanat 21.03.2022, 12:44
Manisa’da Mesir’siz Nevruz kutlaması

Manisa’da her yıl Nevruz Bayramıyla birlikte yapılan Mesir Macunu Karma Töreni bu yıl da Uluslararası Mesir Festivali’nin iptal edilmesi nedeniyle yapılamadı. 2020 yılından bu yana kutlanamayan Mesir Macunu Festivalinin eksikliğinin hissedildiği Nevruz Bayramı kutlamasında yakılan ateş üzerinden atlanıp renkli yumurtalar tokuşturuldu.

Manisa’da her yıl Mesir Karma Töreniyle birlikte düzenlenen Nevruz Bayramı 2 yıl aradan sonra yeniden kutlandı. Mesir Festivalinin bu sene de iptal edilmesinden dolayı sadece Nevruz Bayramının kutlandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, “Yüz yıllardan beri kutlanan köklü bir gelenektir nevruz. Her dilde farklı ismi, her coğrafyada farklı kutlama şekilleri, adetleri de olsa nevruz, temelde sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik vesilesi, güzel umutları barındıran, bolluk ve bereketi bizlere müjdeleyen özel bir başlangıç. Orta Asya’dan Balkanlar’a yayılan geniş bir coğrafyada yüzlerce yıldır kutlanan nevruz, Manisa’mızda da tüm bu ortak duyguların yanında ayrıca bir şifa geleneği haline gelmiştir” dedi.

“Mesir Festivalinin yapılması mümkün değildi”

Her yıl Nevruz Bayramı ve Mesir Karma Töreninin birlikte yapıldığını ancak bu yıl da Mesir Macunu Festivalinin iptal edilmek zorunda kalındığını anlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Nevruz bayramı birliği beraberliği barışı ve doğanın eşsiz güzelliğini temsil eden bir kültür meşalesidir. Zengin bir medeniyet olan coğrafyamızda binlerce yıldır coşkuyla yanan bu meşale ile kültürümüzü, değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi nesilden nesile aktarıyoruz. Yaklaşık 500 yıllık geleneğimiz Uluslararası Mesir Macunu Festivalimiz de bu kültürel değerlerimiz arasında yer alıyor. Ülkemiz ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle bu güzel geleneğimize de 2020’den beri maalesef ara vermek durumunda kaldık. Bu yıl festivalimizin hazırlıklarına başlanmış olmasına rağmen salgının devam etmesi sebebiyle Mesir Komitemiz tarafından gerçekleştirilmesi mümkün görülmemiştir.” diye konuştu.

“Nevruz yenilenmenin simgesidir”

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: “Ülkemizde nevruza birçok güzellik yükleyerek onu gerçek bir bayrama dönüştürmüştür. Nevruz sadece doğa için değil insanlar için de yenilenmenin bir sembolü haline gelmiştir. Nevruz küskünlüklerin, kırgınlıkların geride bırakıldığı barışa, huzura dair ümitlerin yeşertildiği birleştiriciliğin en önemli araçlarından birisi olmuştur. Manisa’mız için de önemli bir yeri olan bu bayramı bizler de manasına uygun bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz.”

Yapılan konuşmaların ardından Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi ve Manisa Azerbaycan Kültür Derneği Folklor Ekibinin halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından Manisa Azerbaycan Kültür Derneği tarafından katılımcılara semeni ve boyalı yumurta dağıtıldı. Protokol üyeleri yumurta tokuşturduktan sonra nevruz ateşini yakarak üzerinden atladı. Demirde örs döven protokol üyeleri daha sonra 3 bin adet lavanta, biberiye ve defne fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

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