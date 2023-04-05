Manisa’da 15 Temmuz şehitleri tiyatroyla anıldı

Şehzadeler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği’nin, 15 Temmuz şehitleri anısına Devriye Tiyatrosu iş birliğiyle düzenlediği ’252’ adlı tiyatro oyunu, izleyenlerden büyük beğeni aldı. Tiyatroyu 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank da izledi.

Şehzadeler Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri anısına anlamlı bir etkinliğe imza attı. 15 Temmuz Derneği ile iş birliği yapan belediye Devriye Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ’252’ adlı tiyatro oyununu Manisalılarla buluşturdu. Kültür Sitesi’nde sahnelenen oyunu Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkanvekili Tarık Şebik, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank birlikte izledi.

Gediz Anadolu Lisesi, Lokman Hekim Anadolu Lisesi, Arif Çeler İmam Hatip Lisesi ve Manisa Lisesi öğrencilerinin de izlediği oyunda 15 Temmuz’da yaşananlar ve 15 Temmuz şehitleri konu edildi. İlk kez Manisa’da sahnelenen ’252’ adlı oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı. Gösterinin sonunda protokol üyeleri oyunculara çiçek takdim ederek, performansları nedeniyle tebrik etti.