Manisa’da 100. yıla özel pazen defilesi

Anadolu kadınının yıllardır sedir örtüsü, bebek battaniyesi, şalvar gibi kıyafetlerinde kullandığı pazen kumaşı, Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinin 100. yılına özel üniversite öğrencilerinin tasarımları ile yeniden hayat buldu.

Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yılı ve Müzeler Haftası dolayısıyla Salihli Belediyesi ve Salihli Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde Kent Müzesi’nde “Hayat Pazende” defilesi ve sergisi düzenlendi. Gerek kumaşı, gerek desenleriyle geleneksel bir kültüre sahip olan pazen, Salihli MYO Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin Filiz Tepeci liderliğinde 6 aylık bir çalışma sonucunda modern yaşamın beğeni ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden tasarlanarak günlük yaşamda kullanımını yaygınlaştırmak için hazırlanan birbirinden güzel elbiselerle sergilendi. Tarihi mekanda yapılan defile, izleyenlere adeta geçmişten günümüze, gelenekselden moderne doğru bir zaman yolculuğu yaşattı. Tarihi dokusu ile Kent Müzesi’nin bahçesinde gerçekleşen defilede 51 adet birbirinden şık kombin, süsleme pul, boncuk işleme, firkete oyaları ve el yapımı çiçeklerle izleyenlere sunuldu.

Salihli’nin tarih, kültür, sağlık ve doğa turizmi açısından birçok güzelliğe sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediye olarak ilçenin tüm güzelliklerini tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Geçmişin günümüze taşındığı Kent Müzesinde, Belediyemiz ve Salihli Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde tarihi bir mekanda yine güzel bir etkinliğe imza attık. Salihli’mizin her anlamda tanıtılması için çalışıyoruz” dedi.

Hayat Pazen’de defilesini Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Salihli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Salihli MYO Müdürü Prof. Dr. Cihangir Alaca, siyasi parti temsilcileri ile davetliler izledi.