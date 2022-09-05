Manisa üzümünü tanıtmak için koştular

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 4. Uluslar Arası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde çekirdeksiz Sultani üzümünün tanıtılması amacıyla koşu maratonu düzenlendi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde başlayan 4. Uluslar Arası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinliklerde çekirdeksiz Sultani üzümün tanıtılması amacıyla koşu maratonu düzenlendi. Kavaklıdere karayolu üzeri Erenköy kavşağından başlayan koşuya 5’i kadın, 5’i çocuk toplam 39 kişi katıldı. Yaklaşık 5 kilometrelik "Geleneksel Üzüm Maratonu Yarışmasında" Ufuk Arda 1. olurken, Tuncay Saray 2., Abdullah Kar 3., Muammer Uzak 4., Şeyhmuz Atsan 5. oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu yarışmaları yapmamızın amacı Alaşehir’in yöresel ürünlerini tanıtmak, onların hak ettiği değerlere ulaşmasını sağlamak. Alaşehir’in turizm değerlerini ve gastronomi kültürünü gelen misafirlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.