maNga’DAN BİR BAŞYAPIT: ‘’ANTROPOSEN’’

Müzik hayatında kariyerinin on yedinci yılını kutlayan Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, temasında insanlık ve doğa duyarlılığını temel aldığı “Antroposen 001” ismini verdikleri merakla beklenen beşinci stüdyo albümlerini, ‘’maNgamusic’’ çatısı altında 14 Aralık 2021 tarihinde müzikseverler ile buluşturuyor.

Henüz albümün başında insanlığın doğuşundan bugününe kadar ciddi bir yol arayışında olduğunu ifade eden maNga, “Antroposen 001” ismini verdikleri yeni albümlerinin pandemi dönemi daha da derinden hissettikleri karamsarlığın ardından içine girdikleri oldukça yoğun ve farklı bir üretimin sonucunda oluştuğunu belirtiyor.

Dünyadaki tüketim hazzı, çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaş ve göç gibi küresel birçok felaketi bütünsel bir formda dinleyicileriyle paylaşan maNga, distopik ancak bir bir gerçekleşen bu dünyanın kapılarını “Antroposen 001’’ ile aralıyor.

‘’Kendimizi insan olarak gereğinden büyük ve yüce gördüğümüz çıkmaz bir zamanın zararlarını gözle görülür şekilde hissettiğimiz bir çağdayız.’’ diyerek insanın dünyadaki etkisinin en üst düzeye çıktığını vurgulayan maNga, yeni albümünde insanoğlunun bu ilişkisine odaklanarak kendilerinde başlayan bu sorgu halini, insanlığa aşılanan toplumsal eleştirilerle yüklü bir repertuvara dönüştürüyor.

Albümünde ilk insandan Yunus Emre’ye kadar sorular soran insanoğlunun hala cevap aradığını vurgulayan maNga, o günlerden bugüne rahatsız olduğumuz her şeyin günümüzde de karşılık bulduğunu aktarıyor.

Bu çağın ve bu çağrının bir bestesi olmalı diyerek çıktıkları bu yolda “Antroposen 001’’i dinleyicileri ile buluşturmanın heyecanını yaşayan maNga, bu projesinde hem müzikal hem de görsel olarak dünya üzerinde yarattığımız kalıcı etkiyi beslendikleri kadim kültürümüzdeki ögeler ile ön plana çıkartıyor.

maNga’nın kendi yapım firması ‘’maNgamusic’’ çatısı altından yayınlanan ilk albüm özelliği taşıyan “Antroposen 001’’ aynı zamanda çıkış tarihi olarak; maNga’nın 14 Aralık 2004 yılında yayınladığı ilk albümleri ‘’maNga +’’nın on yedinci yılının doğum gününde müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

“Antroposen 001’’ ile yoğun ve titiz bir çalışmayı tamamlamış olan maNga, stüdyo sürecinde adeta Pentagram havası estiren Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan ile çalıştı. Rock müziğin iki büyük ismi maNga’nın albümünde prodüktörlük ve koçluk görevleri üstlendi.

stüdyoN’da kayıtları tamamlanan Antroposen 001’in kayıt, edit ve mikserini Arda Ertem, masteringini Ted Jensen üstlenirken, albümün kapak tasarımı Erdem Yücel, kapak görseli ise Levan Uzbay imzası taşıyor. Yaylılarda İstanbul Strings’in hayat verdiği şarkılara, kanunda Turgut Özüfler, perküsyonlarda Jarrod Cagwin ve DJ masasında İlker Aksungar gibi önemli müzisyenler eşlik ediyor.

Sekiz şarkıdan oluşan Antroposen 001’de Almanca bir şarkıya yer veren maNga, sözleri Erci-E ve Ferman Akgül’e ait olan Einfach şarkısıyla sevenlerine sürpriz yaşatıyor.

Albümümün ilerleyen aşamalarında insanoğlunun dünyayı nasıl ele geçirdiğini ve geri dönülemez biçimde tahrip ettiğini animasyon filmler ile anlatacak olan maNga, bu gerçekliği görsel alanda sanatsal bir başyapıta çevirecek.

maNga’nın yeni albümü “Antroposen 001’’, ‘’maNgamusic’’ etiketi ile 14 Aralık 2021 tarihinde tüm dijital müzik platformlarında yayında! Albümün lansman konseri ise 19 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak.