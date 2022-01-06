maNga’DAN ANTROPOSEN TURNESİ MÜJDESİ!

Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, yeni albümleri Antroposen kapsamında Türkiye turnesine çıkıyor.

Ocak ayı içinde gerçekleşecek olan turnenin tarihlerini sosyal medya hesaplarından duyuran maNga, yeni albümlerinin heyecanını Anadolu’nun dört bir yanına taşıyacak.

Başarılı grup, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada turne ile ilgili şu notları paylaştı; ‘’2021 yılında Türkiye’nin bambaşka yerlerinde, birbirinden keyifli konserlerde sizlerle buluştuk. 2022’nin ilk hediyesi olarak Antroposen Turnesi tarihleri belli oldu. Ocak ayında görüşmek üzere, mutlu yıllar!

maNgamusic çatısı altında yayınlanan ilk bağımsız albüm özelliği taşıyan Antroposen’in yanı sıra konserlerinde unutulmaz şarkılarına da yer verecek olan maNga, olağanüstü performanslar ile müzikseverlere çok heyecanlı anlar yaşatacak.

maNga’nın konser takvimi şöyle;