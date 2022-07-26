Manav kültürü tarihi konakta yaşatılacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulanan Portakal Hafız Konağı Manav Müzesi olacak.

Portakal Hafız Konağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Kültürler Platformu işbirliğiyle Manav Müzesi’ne dönüştürülecek. Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, Müze Bilimci Yeşim Kartaler, Kocaeli Yerel Kültürler Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Portakal Çeliköz ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz katıldı.

"2023 yılının ilk aylarında hizmete ve ziyarete açacağız"

Kültürel zenginliklerin korunması gerektiğine dikkat çeken Balamir Gündoğdu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yöresel kültürlerimizin tanıtılmasına, hemşeri derneklerimizin desteklenmesine, özgün kültür mirasımızın korunarak yaşatılmasına, bu konular ile alakalı yeni projeler üretilmesine çok önem veriyoruz. Bugün de bu çalışmalara paralel olan Manav Kültür Müzesi projesini sizlerin de desteğini alarak başlatıyoruz. İçinde bulunduğumuz Portakal Hafız Konağı’nı araştırma ve belgeleme çalışmalarının devamını sağlayacak ve ilk etap çalışmaların sonuçlarını görebileceğimiz bir kalıcı sergi ve atölye çalışmalarıyla 2023 yılının ilk aylarında hizmete ve ziyarete açacağız" diye konuştu.

"Kültür, kendi ürettiğine kendi literatürüyle isim verir"

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, "Bu konak manav evi değil yanlış anlaşılmasın, zaten kendi başına bir tarihi eser, kültür varlığı. Buraya hiçbir zarar verilmeden aynı zamanda hem manav evine dair öğeleri görebileceğiniz, hem de gelenlerin konağı rahat izleyebileceği bir şekilde olacak. Buna dair bilgi ve belgeleri topluyoruz. Kültür, kendi ürettiğine kendi literatürüyle isim verir" dedi

"Kültürü taklit etmeyeceğiz”

Konağın önemli bir tarihi yapı olduğunu ifade eden Müze Bilimci Yeşim Kartaler, "Atölyelerle birlikte bir manav kültür müzesi açıyoruz. Atölyelerdeki amacımız, somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara üretmek için üretimler yapmak. Çok iyi bir tekstil koleksiyonu toplanmış durumda, bunlardan bir seçim yapacağız. Kandıra bezi ve kilim ağırlıklı fakat iyi bir müze tasarımı olması açısından bu koleksiyonu çeşitlendirmemiz gerekiyor. Portakal Hafız Konağında yapacağımız müzede bir kültürü taklit etmeyeceğiz. Geleneksel bir manav evinin küçük bir maketini hiçbir şekilde burada müze tasarımında kullanmayacağız" diye konuştu.

"Söz veriyoruz"

Kocaeli Yerel Kültürler Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Portakal Çeliköz de, "Kocaeli Yerel Kültür Platformunun logosunda bulunan papatyamızın ortasındaki sarı renk Kocaeli’nin yerlileri olan manavlara etrafındaki taç yaprakları ise Kocaeli de ki tüm kültürleri yansıtmaktadır. Portakal Hafız Konağında, Kocaeli Yerel Kültür Platformu olarak, konak kültürünü gelecek nesillere aktarmada üzerimize ne düşlenenleri yapacağımıza söz veriyoruz" şeklinde konuştu.