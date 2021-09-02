Mamak’ta geleneksel sünnet şöleni başlıyor

Ankara’da, 850 çocuğu modern cerrahi yöntemlerle özel bir hastanede ücretsiz olarak sünnet işlemlerini gerçekleştiren Mamak Belediyesi, çocukların bu özel ve anlamlı gününü sünnet şöleniyle taçlandırıyor. Mamak Belediyesi 75.Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde 4 Eylül Cumartesi Günü saat 18.00’da gerçekleşecek olan Geleneksel Sünnet Şöleni, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın bu özel gününü daha da özel kılmak adına şölen gerçekleştiriyoruz. Çeşitli animasyonların yer alacağı etkinlikte onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Delikanlılığa ilk adımını atan yavrularımızı tebrik ediyor, Rabbimden ailelerine çocuklarının mürvetlerini de göstermelerini diliyorum” dedi.