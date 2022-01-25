Mamaklılar Aşıklar Gecesi’nde buluşuyor

Ankara Mamak Belediyesi, kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturan Aşık geleneğini, Aşıklar Gecesi’nde Mamaklılarla buluşturuyor. 28 Ocak Cuma saat 19.30’da Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşecek olan Aşık Atışmaları etkinliği ücretsiz olup, Mamak Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak verilecek.

Aşıklar Gecesi’nde buluşalım

Birbirinden renkli kültürel, etkinliklerle vatandaşları bir araya getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Âşıklık çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra töresi, geleneğe dayalı yapısı, âşık olmak, âşıklığı sürdürmek için uyulması gereken kuralları olan bir gelenektir. Siz kıymetli Mamaklı hemşehrilerimizi bu güzel geleneğimizin sergileneceği Aşıklar Gecesi’ne bekliyorum” dedi.