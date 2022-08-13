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Mamaklı Tekvandocular Aşure etkinliğinde buluştu

Ankara’nın Mamak İlçesinde bulunan Yalçın Tekvando Spor Klubü cuma namazı sonrası sporculara ve varandaşlara aşure ikramında bulundu.

Kültür Sanat 13.08.2022, 10:18
Mamaklı Tekvandocular Aşure etkinliğinde buluştu

Ankara’nın Mamak İlçesinde bulunan Yalçın Tekvando Spor Klubü cuma namazı sonrası sporculara ve varandaşlara aşure ikramında bulundu.

Tekvando hocası Sezai Yalçın burada yaptığı konuşmada aşurenin birlik ve beraberliğimizin öneminden bahsederek “Bizler de aşure gibi bir araya geldiğimizde daha anlamlı güçlü oluyoruz. Sporcularımıza sadece spor değil aşure ile kardeşlik birlik bağlarını güçlendiriyoruz” dedi.

Yüzlerce sporcunun katıldığı etkinliğe vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

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