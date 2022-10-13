Maltepe’de Ordu rüzgarı esti

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 11’incisi düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul Maltepe Miting Alanında başladı. Fındığından balına, kivisinden çikolatasına onlarca Ordu lezzeti İstanbulluların ayağına geldi. Yöresel kıyafetlerle yöresel lezzetlerin sergilendiği tanıtım günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 11’incisi düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri, renkli görüntülerle başladı. Maltepe Sahili Etkinlik alanında düzenlenen şenliklerde, Fındığından, balına, kivisinden, çikolatasına onlarca Ordu lezzeti İstanbulluların beğenisine sunuldu. Yöresel kıyafetlerle yöresel lezzetlerin sergilendiği tanıtım günlerinin ilk günü renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı Ordu Tanıtım Günleri’nde Ordu Büyükşehir belediyesi standında Ordunun kültür ve sanatsal değerlerinin tanıtımı yapıldı.

“Orduyu aktif bir şekilde temsil edeceğiz”

Ordu tanıtım günlerinde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, “Ordu tanıtım günlerinin on birincisini düzenliyoruz. Büyükşehir belediyemiz, Valiliğimiz ve Ordu dernekler federasyonuyla birlikte bir kez daha İstanbul’daki Ordulu hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. İstanbul’da yaklaşık 600 bin Ordulu hemşehrimiz var. Bu hemşerilerimiz Orduyla olan bağları halen devam eden düzenli olarak yaz aylarında memleketlerine gidip yemeğini, ürünlerini getiren, bağ bahçeleriyle ilgilenen hemşerilerimiz var. Dolayısıyla Ordulu belediyelerimizin çalışmaları olsun derneklerimizin yaptığı bilgilendirme toplantılarımızı hemşehrilerimizle bir araya gelerek gerçekleştiriyoruz. Ordu İstanbul’daki nüfusu itibariyle inşallah bundan sonraki süreçlerde de daha fazla daha aktif bir şekilde temsil edileceği inancını taşıyoruz. AK parti İstanbul İl Başkanımızın Ordulu olması diğer siyasi partilerimizde de hemşehrilerimizin olması daha iyi bir noktaya geldiğimizin göstergesidir. Sayın Bakanımız, Ordu’yla ilgili çalışmalarını yaparken, İstanbul’daki Ordulularımızı da düşünüyor. Onlarla birlikte nasıl daha iyi bir Ordu yaşatırız yani göç vermeyen aksine memleketinde kalarak insanların mutluluk ve refah içerisinde yaşayacağı bir Ordu’nun temellerini bir kez daha atmış oluyoruz” diye konuştu.