Maltepe’de enerji, Yaşlı Amca ile yükseldi

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Maltepe Gençlik Konserleri çerçevesinde Yaşlı Amca grubu, Maltepelilerle buluştu.

Maltepe Belediyesi, yaz boyunca ücretsiz açık hava konserleri düzenliyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın verdiği dizi konserler sözüyle başlayan Maltepe Gençlik Konserleri, Zümrütevler’de gerçekleştiriliyor. Konserlerin ilk ayağında sevilen Rapçi Eypio, Maltepelilerle buluşurken bu kez Yaşlı Amca, Maltepe’nin konuğu oldu.

Şarkılar birlikte söylendi

Zümrütevler Pazar Alanı’nda gerçekleşen konsere Maltepeliler yoğun ilgi gösterdi. Maltepe’nin üç noktasından kaldırılan servislerle Zümrütevler Mahallesi’ne gelen Maltepeliler, konser alanını doldurdu. Sevilen rock grubu Yaşlı Amca da sahne performansı ve şarkılarıyla sanatseverlerin alkışlarını topladı. Açık havada gerçekleşen konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Yaşlı Amca, şarkılara eşlik eden seyircilerin tekrar isteklerini de kırmadı.

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman, konser sonunda Yaşlı Amca müzik grubuna hediye takdim ederken, grubun solisti Artun Özoğlu da Maltepelilerle buluşmaktan dolayı mutluluklarını belirtti.