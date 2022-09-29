Maltepe Belediyesi’nin 4’üncü Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali” 6-9 Ekim tarihlerinde Maltepe’de tiyatro severler ile buluşacak.

Festivalin açılış töreni 6 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de, Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal’in 99. doğum gününde, adını taşıyan Maltepe’nin ikinci büyük kültür merkezi, Altayçeşme Mahallesi’nde inşa edilen Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Festivale Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Kırgızistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan, Özbekistan ve Portekiz’den tiyatro toplulukları ve sanatçılar ile Mersin, Ayvalık ve İstanbul’dan tiyatro grupları katılacak. Yerli ve yabancı 15 tiyatro oyunu ücretsiz şekilde Maltepeli tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.

Festival çerçevesinde Portekizli sanatçı Antonio Jorge’nin “The World Is A Stage/Mask Exhibition” isimli sergisi, Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin söyleşisi ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. Sanatçıların vatandaşları selamlayacağı, Maltepe ilçe meydanından Beşçeşmeler’e uzanan alandaki kortejin geçişi 8 Ekim’de gerçekleşecek.