Malta’da çekilen film sayısı her geçen gün artıyor

Malta Film Komisyonu ve Creative Europe Media tarafından desteklenen bu prodüksiyon; Alman ZDF İstasyonu’nda, Fransız / Alman istasyonu Arte’de, Avusturya kanalı ORF’de, Birleşik Krallık'taki Viasat World UK’de ve son olarak da yerel kanal PBS'de gösterime girecek.

Filmin yıl sonunda gösterime girmesi bekleniyor.

Turizm ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Julia Farrugia Portelli, şu anda Ċirkewwa'da (Malta’nın kuzeyinde yer alan liman bölgesi) çekilmekte olan belgesel film God’s Soldier'ın setini ziyaret etti. Bakan Portelli, 1565’teki Büyük Kuşatma'yı (Malta adasının Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri tarafından kuşatılması ve Hospitalier Şövalyeleri tarafından adanın savunulması süreci) anlatan hikâyeye dayanan bu yapımın hem yapımcıları hem de sanatçıları ile tanıştı.

Maltalı yapımcılar ve İngiliz şirketi Urban Crayons'tan oluşan yapımcı ekip 500.000 € 'dan fazla bütçesi olan bu filmi Malta, Türkiye, İngiltere ve Avusturya olmak üzere toplam dört ülkede çekti. Filmin büyük bir kısmı hatta en önemli sahneleri Malta’da çekildi. Malta’da çekimi yapılan sahnelerin bütçesinin 322.000 € olduğu tahmin ediliyor. Malta Film Fonu'ndan da 80.000 € mali yardım almış olan bu yapımın oyuncu kadrosunun tamamı Maltalı aktör ve aktristlerden oluşuyor.

Bakan Julia Farrugia Portelli, bu filmin uluslararası bir kitleye ulaşmasını beklediğini ve filmle Malta ve tarihi hakkında farkındalığı artıracağından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Bakan, Malta Film Fonu'ndan bu filmin son haline getirilmesi ve bu ölçekte uluslararası bir yapım için yerel yeteneklerin katılımı için alınan fonların geldiğini söyleyerek sözlerini bitirdi.

Filmden Sorumlu Komisyon Üyesi Johann Grech, yerel ekip için fırsatlar yaratmak amacıyla Malta'nın farklı film türleri için uygun alanları ve imkanları bulunduğunu belirtti. Malta Film Fonu'nun desteğinden yararlanan bu filmde 130'dan fazla yerel ekip ve oyuncunun istihdam edildiğini de sözlerine ekledi.

Gişe rekorları kıran Jurassic World Dominion filmi şu anda Malta'da çekiliyor ve yıl sonuna kadar adada bir dizi farklı yapımlar için de çekim yapılması bekleniyor.