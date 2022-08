Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya başladı

Türklere Anadolu’nun kapılarının açıldığı Muş’un Malazgirt ilçesinde şanlı zaferin 951. yıl dönümü coşkulu bir şekilde kutlanmaya başlandı.

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Tarihi Milli Parkı’nda başlatılan kutlamalar, halk oyunları, mehter takımı gösterileri, okçuluk, at yarışları ve çeşitli gösterilerle başladı. Kutlamaların yapıldığı alanda bir konuşma yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, kutlamaların yapıldığı alanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453 yılında İstanbul’u fethettiği sırada Okçular Vakfı’nı kurdurduğunu ve ilk vakıf olduğunu belirten Gündüzöz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve el birliğiyle yapmış olduğu bu tören alanında bizim de çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize. 26 Ağustos cuma gününe denk geliyor. Çok büyük ve tarihinde görülmemiş kalabalıkla bu ruhu hep birlikte yaşayacağız ve tüm dünyaya da ortak birlik mesajımızı ay yıldızın, al bayrağımızın altında vereceğiz. Etkinliklere katılanlara hoş geldiniz diyoruz” dedi.

“Malazgirt’te toprağı dinlemeye gidiyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Malazgirt’e toprağı dinlemeye geldiklerini belirterek, "6 yıldır Malazgirt’e niye gidiyorsunuz diye soranlara diyoruz ki Malazgirt’te toprağı dinlemeye gidiyoruz. Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın askerlerinin bize söyleyecekleri var. Her yıl Malazgirt’teyiz. Bundan sonrada burada olacağız. Çünkü vatan annedir, Anadolu’dur. İnsanın vatanla ilişkisi anne karnında başlar. Anne rahmi ilk vatanımızdır, anne vatanımızdır, Anadolu annemizdir, vatanımızdır. Malazgirt’ten Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Romanlar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler, yeni fetihler ve hedefler belirlemek üzere 951 yıl önce buradan kutlu bir yürüyüşe başladılar ve bin yıldır bu topraklardayız. Binlerce yıl daha buradayız demek için her 26 Ağustos’ta burada toplanıyoruz, toplanmaya devam edeceğiz. Eskiler ’hatırlamak kendine gelmektir’ derler. Kendimize gelmek için burada toplanıyoruz. Burası vatan kokuyor. Burası Anadolu insanının birliğinin mayalandığı yerdir. O bakımdan 26 Ağustos’ta her yıl Cumhurbaşkanımızın himayelerinde vakıf olarak elbette ki bu vatanın bir evladı olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapıyoruz, bundan sonrada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimiz hep birlikte kutlu bir yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de 951 yıl önce yine bir cuma günü Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin düşmanı yenerek ümmete Anadolu’nun kapısını açtığını kaydetti. Jandarma atlı birliklerinin selamlama geçişi ile devam eden programda en güzel buzağı yarışması da programa renkli görüntüler kattı.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.