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Malazgirt Zaferi kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler tüm coşkusuyla devam ediyor.

Kültür Sanat 24.08.2022, 09:10
Malazgirt Zaferi kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler tüm coşkusuyla devam ediyor.

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü dolayısıyla Ahlat’ta kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan’ın otağının kurulduğu Ahlat’taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar; halk oyunları, mehter takımı gösterileri, güreş müsabakaları ve okçuluk gibi etkinliklerle devam ediyor. Selçuklu ruhunu doyasıya yaşayan vatandaşlar, etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

Türkiye’den ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, etkinliğe katılan ülkelerin ve belediyelerin çadırlarını dolaştı. Farklı illerin yöresel lezzetleri ve el emeği eserlerinin tanıtıldığı tematik çadırları gezen ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunularak yöresel ürünler tanıtılıyor.

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